“Even doorsteken tussen de gevels: een bekroning van de nieuwsgierigheid”: fietsfanaat Herman Cole op ontdekking in zijn stad

Sint-Niklaas

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt fietsfanaat Herman Cole u niet meteen naar een warme vakantieplek, maar hij heeft het over de geweldige ontdekkingen die de vele trage doorsteken in een stad als Sint-Niklaas kunnen opleveren. “De bekroning van de nieuwsgierigheid”, omschrijft hij het. Een beetje eigenzinnigheid op twee wielen, achter de gevels van de Tabakstraat.