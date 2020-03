Euroflora schenkt bloemen en planten aan rusthuizen Yannick De Spiegeleir

27 maart 2020

16u37 1 Sint-Niklaas Door het coronavirus moest tuincentrum Euroflora in Sint-Niklaas noodgedwongen de deuren sluiten. Het bewoog zaakvoerder David De Clercq ertoe om planten en bloemen aan de omliggende rusthuizen te schenken.

“Door de aanhoudende COVID-19 situatie waren we genoodzaakt de zaak tijdelijk te sluiten wat betekent dat een groot deel van onze planten en bloemen niet meer verkocht kan worden”, verduidelijkt De Clercq. “Daarom besloten we om van deze tegenvaller iets positiefs te maken, en onze stock te schenken aan diegenen die het in deze tijd extra moeilijk hebben. Het doel van deze schenkingen is zowel de hulpverlenende als hulpbehoevende letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten.”