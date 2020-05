“Er voltrekken zich voor onze ogen sociale drama’s”: al 64 hulpvragen bij OCMW door inkomensverlies,

sp.a vraagt snelle actie Joris Vergauwen

14 mei 2020

10u07 0 Sint-Niklaas Bij het OCMW van Sint-Niklaas zijn al 64 hulpvragen ingediend die rechtstreeks het gevolg zijn van inkomensverlies door de coronacrisis. Sp.a roept op om snel in te grijpen: “Er voltrekken zich voor onze ogen sociale drama’s in deze stad.”

“Inwoners die door de coronacrisis in de financiële problemen dreigen te komen, kunnen aankloppen bij het OCMW of andere sociale diensten”, stelt schepen voor Sociale Zaken Sofie Heyrman (Groen). In Sint-Niklaas hebben al tientallen inwoners dat noodgedwongen moeten doen de voorbije coronaweken. Er zijn al liefst 64 hulpaanvragen door inkomensverlies binnengelopen bij het OCMW. Tot nu werden al 33 dossiers opgestart.

Wellicht volgen er nog veel meer aanvragen. Daar is sp.a in Sint-Niklaas alvast van overtuigd. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg”, stelt Willem De Klerck (sp.a).

“Er zijn zich in onze stad vóór onze ogen sociale drama’s aan het voltrekken”, aldus De Klerck. “We zien aan de ene kant hoe mensen die al arm waren, het nog moeilijker krijgen door de coronacrisis. Maar we zien ook hoe mensen in de problemen komen die vroeger het hoofd nog net boven water hielden. We hebben het dan bijvoorbeeld over tijdelijk werklozen, handelaars, horeca-uitbaters en andere zelfstandigen die zwaar in de problemen komen, maar ook over vaak jonge interimkrachten die hun contract niet langer verlengd zien, flexwerkers en freelancers in de audiovisuele sector en mensen uit de zwaar getroffen cultuursector.”

Een brede rechtenverkenning is nodig. We moeten nu telefonisch, deur-aan-deur en in elke buurt rondgaan om ervoor te zorgen dat mensen in nood minstens krijgen waar ze recht op hebben Kris Van der Coelden (sp.a)

Aanvullende steun

“Veel andere mensen uit deze sectoren die het moeilijk hebben, hebben de weg naar de hulpverlening duidelijk nog niet gevonden. Soms omdat ze de weg niet kennen of omdat zij denken geen aanspraak te maken op steun, soms omdat ze denken dat het binnenkort wel beter zal gaan. Intussen bouwen ze wel problemen, schulden en huurachterstallen op die ze straks niet meer weggewerkt krijgen. Nochtans kan het OCMW ook voor hen, met maatregelen als een leefloon, aanvullende steun tot crisissteun, veel betekenen.”

Sp.a schuift drie initiatieven naar voren die het OCMW kan nemen op korte termijn. “Een brede rechtenverkenning is nodig. We moeten nu telefonisch, deur-aan-deur en in elke buurt rondgaan om ervoor te zorgen dat mensen in nood minstens krijgen waar ze recht op hebben”, vult sp.a-raadslid Kris Van der Coelden aan. “Ook het tijdelijk verbreden van de steunverlening is nodig, net als het sneller opsporen van financiële problemen. We moeten nieuwe armoede vermijden, voor het te laat is.”