"Er is meer in het leven dan enkel Scrabble of Monopoly": vier twintigers starten met 'Brood en Spelen' in Stationsstraat Joris Vergauwen

29 januari 2020

Sint-Niklaas Een grote winkel met zowat 1.600 spelartikelen, waarvan een 700-tal bordspellen, daar pakt de nieuwe zaak 'Brood en Spelen' mee uit in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Maar het is meer dan alleen een winkel. Er is ook een grote speelruimte ingericht, waar de game community in Sint-Niklaas een nieuwe plek heeft gevonden. Over de opkomst van bordspellen en de grote spelletjesgemeenschap in de Wase hoofdstad: het verhaal van Thomas Vercauteren (29), Sara Laureys (29), Kevin Kuczynski (24) en Ward De Schepper (29).

Hoe het verhaal van ‘Brood en Spelen’ begon? “Wel, het begin van het begin, dat is het ‘nerd zijn’. De rest komt vanzelf!” (hilariteit) Sint-Niklaas had ‘De Spelfanaat’ en ‘Brainfreeze Coffee & Comics’, maar die zaken zijn intussen gesloten. ‘Brood en Spelen’ neemt voortaan de honneurs waar in de lokale spelletjeswereld. De zaak is geopend in de Stationsstraat, op de plek waar voordien de kledingketen WE was gevestigd. Het is een heel ruim pand, met niet alleen een winkel, maar ook een grote speelzaal. En dat is goed nieuws voor heel wat spelfanaten in Sint-Niklaas. Er is immers een hele community rond bordspelen en allerlei card games. “Het is een heel sociaal gebeuren. Toen we de winkel aan het inrichten waren, zijn zelfs tientallen jongeren ons komen helpen. We vroegen dat niet, zij kwamen gewoon. Omdat ze er graag bij betrokken zijn en omdat ze wilden dat de winkel zo snel mogelijk open ging. Voor velen is zo’n plek enorm belangrijk om hun passie te beleven en te delen”, vertelt Thomas Vercauteren. Hij stortte zich niet blind in dit verhaal. “We zijn er inderdaad niet halsoverkop aan begonnen. Ik heb een aantal opleidingen gevolgd en ik heb ook haalbaarheidsanalyses gemaakt. Je wil dit goed doen. Het is niet de eerste winkel die failliet gaat. Ik heb half Vlaanderen afgereisd en heel wat winkels bezocht om me te informeren en te laten inspireren.”

Gezellig rond tafel

‘Brood en Spelen’ is voornamelijk een bordspelwinkel. “De laatste twee decennia zijn de bordspellen aan een echte opmars bezig, vooral sinds het spel Catan is uitgekomen. Sindsdien hebben mensen door dat er meer is dan Monopoly, Levensweg en Scrabble. Er zijn een pak nieuwe spelletjes uitgebracht en er wordt ook veel meer gespeeld. Mensen zijn het soms beu om altijd alles digitaal te doen en willen ook gewoon eens gezellig rond de tafel zitten. Daar past onze winkel perfect in. Daarnaast zijn ook wat meer geeky hobby’s in trek, die daaraan verwant zijn, met roleplaying games, wargames of collectable card games, denk maar aan Magic of Pokemon. Die hebben we ook in huis. Eigenlijk alles wat je in groep rond tafel speelt zonder dat er elektriciteit aan te pas komt, kun je hier vinden.”

Mensen zijn het soms beu om altijd alles digitaal te doen en willen ook gewoon eens gezellig rond de tafel zitten Thomas Vercauteren

Een terugkeer naar vroegere tijden, kortom? “Dat merk je zeker bij twintigers en dertigers. Het is niet zo dat het digitale weer plaats moet ruimen, maar mensen willen graag ook nog iets naast het digitale. Het digitale ondersteunt de spelbeleving wel. Via Facebook spreken mensen af om hier samen te komen spelen. Mensen maken ook heel veel filmpjes of kijken naar hoe anderen een spel spelen.”

Third place

Fijn is de grote spelruimte in ‘Brood en Spelen’, die zowat de helft van de winkeloppervlakte in beslag neemt. “Mensen kunnen hier altijd binnenstappen en demo-spellen uittesten. Wij staan klaar met advies. Op vrijdagavond zijn hier samenkomsten en wordt onder meer ‘Dungeons & Dragons’ en Magic gespeeld. Er zijn ook tornooien en demo-avonden. Zaterdag ligt de focus meer op bordspellen. Bij Valentijn gaan we dan weer heel wat doen rond spellen die leuk zijn met twee. En elke dinsdag komen de kaartspelen aan bod. Kortom, dit is meer dan een winkel. Voor heel wat mensen is dit ook de ‘third place’, de derde plek naast hun werk en hun thuis, waar ze even kunnen ontspannen en anderen ontmoeten. Je kunt hier ook iets drinken en een pizza of een croque monsieur bestellen. Een winkel met bordspellen alleen is moeilijk. Je kunt alles online krijgen, hoewel dat niet sowieso goedkoper is. Wat wij extra bieden, is persoonlijk advies en begeleiding. En natuurlijk tref je hier heel wat gepassioneerde gamers aan, gelijkgestemde zielen met wie je ervaringen kan delen. Die klantenbinding is voor ons heel belangrijk. We mikken niet alleen op jongeren trouwens. Op donderdag, op de marktdag, willen we graag spellen voor oudere generaties aanbieden. Een koffie en een spelletje na de markt, ook dat is toch mooi?”

Brood en Spelen, Stationsstraat 41, Sint-Niklaas. Info: Facebook ‘Brood en Spelen’