“Enorme cadeau voor Waasland-Beveren”: gele kaart aan schepencollege voor afwikkeling Puyenbeke JVS

27 mei 2019

11u43 0 Sint-Niklaas “We hadden rood klaarzitten, maar na raadpleging van de VAR geven we een gele kaart.” CD&V-raadslid Julien Ghesquière drukte zich in voetbaltermen uit over de beëindiging van de erfpacht- en huurovereenkomst tussen de stad en voetbalclub Waasland-Beveren. “Niettemin heeft de stad een enorme cadeau gegeven aan W-B.”

Bij oppositiepartijen Vlaams Belang en sp.a waren er minder milde woorden. Frans Wymeersch (VB) omschreef het als ‘financiële hocus-pocus’. Sp.a had eerder al aangedrongen op een verbrekingsvergoeding. Maar die hoeft Waasland-Beveren niet te betalen voor het éénzijdig stopzetten van de erfpacht- en huurovereenkomst voor sportsite Puyenbeke. “Waasland-Beveren heeft op Puyenbeke investeringen gedaan, onder meer met de bouw van nieuwe kantines en kleedkamers in 2003. Die netto investering was groter dan de erfpachtgelden die de club nog aan de stad zou moeten. De club neemt daar afstand van. De stad wordt nu al volle eigenaar van alle infrastructuur”, verdedigde sportschepen Peter Buysrogge (N-VA) het akkoord tussen stad en club.

Nieuw zwembad?

CD&V-raadslid Julien Ghesquière deelde tijdens de gemeenteraad net geen rode kaart uit. “In de overeenkomst stond dat W-B zich ertoe verbond om 125.000 euro excl. BTW te investeren in de infrastructuur op Puyenbeke. Na afloop van het erfpachtrecht zou dat kosteloos aan de stad worden overgedragen. Dan is er ook sprake van het gemeenschappelijk jeugdcomplex van 750.000 euro, waarvan de stad één derde voor zijn rekening nam. De stad rekent nu géén verbrekingsvergoeding aan als W-B hun achterstallige huur maar betaalt. Dat is liefst 51.797,43 euro... Dat wil zeggen dat er ongeveer 60 maanden géén huur betaald is. Nog straffer: géén huur betaald, maar wel al die tijd de opbrengsten van de gsm-mast voor 3.500 euro per jaar opgestreken. We hadden rood klaarzitten, maar geven een gele kaart. Na raadpleging van de VAR bedenken we ons: in de verbrekingsakte lezen we dat W-B zijn actieve medewerking zal verlenen om de jeugdspelers die momenteel voetballen op Puyenbeke te begeleiden naar een andere club. Daarom zijn we nog enigszins mild. Maar niettemin is dit een enorme cadeau voor W-B."

CD&V waagde meteen al een gokje voor Puyenbeke. “Of komt deze verbreking wel héél gelegen en worden op Puyenbeke – als de mist optrekt - binnenkort de plannen ontvouwd voor een nieuw zwembad?”