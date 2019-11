“Engeltjes weer tot leven brengen”: crowdfunding op komst om monument achter oude kerk in ere te herstellen Joris Vergauwen

23 november 2019

09u41 0 Sint-Niklaas Het troosteloze monument in de Sacramentstraat, achter de oude kerk in Sint-Niklaas, moet weer in ere worden hersteld, mét de twee engeltjes erbij. Die engeltjes werden in 1972 gestolen en later door andere vervangen, maar in 2005 werd opnieuw een engeltje ontvreemd. De originele engeltjes zijn nu teruggevonden en krijgen de namen ‘Mike en Raf’. Bedoeling is om met een crowdfundingactie het monument weer compleet te maken, zonder plexiglas en mét 3D-geprinte versies van Mike en Raf. Nu zondag kan het publiek in het museum SteM terecht om de wedergeboorte van de twee engeltjes via 3D-printing mee te maken.

De twee aartsengelen maakten deel uit van een grafmonument van de familie Van Landeghem uit 1791, aan de achtergevel van de oude kerk in de Sacramentstraat. Toen was daar een begraafplaats ingericht. De rijkste inwoners werden ín de kerk begraven. De familie Van Landeghem haalde dat net niet, maar kreeg wel een voorname plaats aan de achtergevel van de kerk. In hun grafmonument stonden ook twee beelden van de aartsengelen Michaël en Rafaël. Meer dan anderhalve eeuw bleef het monument intact, ondanks de bouw van nieuwe straten rondom de kerk. In 1972 ging het echter mis. “Toen hebben vandalen de twee engelen geviseerd: van het linker beeldje verdween het hoofd, het rechter beeldje werd volledig meegenomen. Daarna zijn er twee engeltjes geplaatst die er erg op leken, samen met een wand in plexiglas om het monument te beschermen. In 2005 is echter ook één van die nieuwe engeltjes gestolen”, vertelt Ronny De Mulder van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW).

Onlangs werden de twee originele engeltjes teruggevonden, bij de verhuis van erfgoedstukken uit het Huis Janssens naar het depot van het museum SteM. “Hoe die daar beland zijn, weten we niet. Heeft de dief uit 1972 berouw gekregen? Geen idee.”

Crowfunding

Het huidige monument, met de plexiglazen wand én met slechts één engeltje dat niet eens het originele is, lijkt ook nergens op. “Daarom kwamen we onlangs op het idee om het hele monument in ere te herstellen. Dat plexiglas zou weg moeten, want het zorgt voor een serre-effect en de resterende beelden zien er erg van af. Nu we de originele engeltjes terug hebben, kunnen we ook replica’s laten maken via 3D-printing. Als er dan iets gebeurt met één van de engeltjes kunnen we altijd een nieuw laten printen. Alleen kost die hele operatie natuurlijk geld. We vermoeden dat er zo’n 10.000 euro nodig is. Daarom gaan we begin volgend jaar met een crowdfundingactie van start om de aartsengelen Michaël en Rafaël terug te plaatsen. We dopen hen voor de gelegenheid om tot de engeltjes Mike en Raf”, klinkt het ook bij Goeleke De Wit van het museum en Thierry Van Neste van Erfpunt, die met de KOKW meewerken aan de wedergeboorte van de engeltjes.

De crowdfundingactie wordt leuk. “We denken eraan om miniatuurversies van de engeltjes te maken met een 3D-printer, om voor Valentijn te verkopen aan de Sint-Niklazenaren. Ook met een chocolatier zijn al gesprekken gevoerd om chocolade engeltjes te maken. We zouden ze ook in porselein kunnen vervaardigen, om in de kerstboom te hangen. Er zijn veel mogelijkheden.”

Nu zondag op de Dag van de Wetenschap wordt in het museum SteM op Zwijgershoek alvast getoond hoe erfgoed en 3D-printing elkaar de hand kunnen reiken. Wie de wedergeboorte van de engeltjes Mike en Raf via een 3D-scan en 3D-print wil meemaken, kan er terecht van 11 tot 17 uur.