“Eindelijk weer naar school!”: jongeren starten uitbundig het nieuwe schooljaar Joris Vergauwen

01 september 2020

10u47 0 Sint-Niklaas Uitgelaten, opgewonden, uitbundig zelfs: de eerste schooldag voelt voor heel veel jongeren bevrijdend aan. “Na zovele maanden onze vrienden terugzien: geweldig!”

In Sint-Niklaas zijn dinsdag zo’n 23.000 kinderen en jongeren aan het nieuwe schooljaar begonnen. Een bijzonder schoolbegin is het, na zes coronamaanden en een vorig schooljaar dat er eigenlijk geen was.

Aan de schoolpoorten was het dinsdagochtend even druk als altijd, maar ouders mochten deze keer niet mee binnen, om hun kinderen uit te wuiven op de speelplaats. “Alleen voor de peuters maken we een uitzondering. Zij gaan voor het eerst naar school en verdienen een extra knuffel op de speelplaats. De kleuters nemen afscheid aan de schoolpoort. Ja, het zijn andere tijden hé”, klonk het vanmorgen aan de kleuterschool van de Heilige Familie.

“School écht gemist”

Aan de lagere en middelbare scholen was er vooral veel enthousiasme te zien bij kinderen en jongeren. Zo ook bij Elise (12) en haar broer Victor (15) uit Waasmunster, die het College binnenstapten. “We hebben intussen héél lang thuis gezeten, op een paar dagen in juni na. We zijn dus echt héél blij om weer naar school te gaan. Vooral iedereen terugzien, zal deugd doen. We hebben al die maanden wel contact gehouden met vrienden, maar het gewone schoolleven hebben we toch echt gemist.”

“Exciting!”

Zo klonk het ook bij de 15-jarige meisjes Nina, Anna, Besmira en Eline, die op weg waren naar de OLV Presentatie. “Het is echt ‘exciting’ vandaag! Zo lang geleden dat we de school nog hebben gezien! Vorig schooljaar was zo raar. Niet dat het heel moeilijk was om zolang thuis te moeten zitten, maar het was vooral vervelend. Pluspunt was wel dat we geen examens hadden. Maar dat lijkt alweer lang geleden. Vandaag gaan we iedereen weer terugzien en daar kijken we al zolang naar uit!”