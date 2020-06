“Eindelijk weer écht buiten!”: blije gezichten bij heropening horeca Joris Vergauwen

08 juni 2020

17u58 0 Sint-Niklaas Ook in Sint-Niklaas is de horeca maandag weer opgestart, op een rustige manier. Het is een druilerige dag en nog lang niet alle horecazaken hebben al de deuren geopend. De uitbaters die wel al aan de slag gingen, liepen rond met een grote glimlach, net als hun klanten.

De heropening van de horeca heeft in Sint-Niklaas niet meteen voor een stormloop naar de cafés gezorgd. In de cafés en tavernes in het centrum bleef het rustig. Voor heel wat horecazaken is maandag een sluitingsdag. En dan was het ook nog eens regenachtig op de dag van de langverwachte heropening. Nog heel wat horecazaken bleven dus dicht. De grote terugkeer van de klanten naar de cafés, tavernes en restaurants zal voor later deze week zijn. Vanaf vrijdag breekt de zon door en dan zullen horecazaken hun grotere terrascapaciteit volop kunnen benutten.

Gezellig druk was het al in Plaza Central op de Grote Markt. “Het is fijn om er weer echt aan te kunnen beginnen”, klink het bij uitbaters Alain en Birgit. “Van klanten horen we ook heel wat opgeluchte reacties. Voor ons is het werk toch wat intensiever. Anders komen mensen al eens iets aan de toog bestellen. Nu mag dat niet. We zien er ook op toe dat alle richtlijnen worden opgevolgd. En bovendien moet er ook bijna continu worden ontsmet. Dat zijn toch een aantal extra aandachtspunten.”

Klagen niet

Zo klinkt het ook in De Graanmaat, aan de andere kant van de Markt. Die taverne was maandagochtend om 6.30 uur al open. “En we hadden meteen volk. Alles loopt vlot en zoals verwacht. Het is nog niet bijzonder druk, maar het is ook maandag hé. Het is vergelijkbaar met een maandag vóór corona. De klanten weten eigenlijk vrij goed wat de richtlijnen zijn. Alleen moeten we soms eens zeggen dat ze moeten gaan zitten, maar meer niet. We klagen absoluut niet. We zijn tevreden dat we weer van start kunnen gaan”, aldus uitbaters Eddy en Claudia.

Kaartersbubbel

Ook voor heel wat oudere mensen is de heropening van de horeca een zegen. “Twaalf weken hebben we niet kunnen kaarten!”, klonk het verontwaardigd bij een groep senioren in De Graanmaat. “We hebben vandaag meteen onze vaste kaarterstafel weer ingenomen. Het is wennen natuurlijk, maar we zijn blij dat we weer kunnen spelen. Dit is dan vanaf nu onze ‘kaartersbubbel’.”

De stadsdiensten zijn intussen bezig met de aangekondigde verkeersingrepen, om meer ruimte te creëren voor horecaterrassen. Op het Regentieplein zijn de ingrepen al gebeurd. Daar is een deel van het plein verkeersvrij. Op de Grote Markt zijn de voorbereidingen aan de gang. Op het Stationsplein zijn de ingrepen woensdag gepland.