“Eindelijk weer dat water in!”: opnieuw zwemmen op recreatiedomein De Ster Joris Vergauwen

24 juni 2020

16u40 0 Sint-Niklaas Vanaf woensdag is de zwemzone op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas weer deels geopend. Het zorgde nog niet meteen voor een stormloop naar de zwemvijver, op de eerste echt hete dag van de zomer.

Eens lekker gaan bakken op De Ster, daar hadden een paar honderden mensen wel zin in woensdagmiddag. Het was wel nog opvallend rustig op het recreatiedomein. Geen wachtrijen aan de toegang en plaats in overvloed op het strand: de zomervakantie moet duidelijk nog beginnen.

Woensdag is een deel van de zwemzone op De Ster opnieuw geopend, tussen 13 en 20 uur. De zwemzone langs de hele lengte van het strand is nog steeds afgebakend met hekkens, maar via een opening kan een deel van de zwemvijver al worden bereikt. Twee redders kijken er toe.

Druk was het nog niet aan het water. “We schatten dat er ongeveer 75 mensen in het water zitten”, klonk het rond 15 uur. Er mogen maximaal 250 mensen in het water. Bij een grotere volkstoeloop de komende dagen kan het wel betekenen dat het aanschuiven wordt om in het water te kunnen. Er kan gezwommen worden in twee van de vier zwemzones.