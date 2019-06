“Eigenzinnig en kleurrijk”: dit weekend tiende editie festival Statie West JVS

07 juni 2019

15u58 0 Sint-Niklaas Zaterdag vindt in Sint-Niklaas de tiende editie van het festival Statie West plaats. De organisatie schotelt zes bands en zes dj’s voor. Verwacht geen ronkende namen, maar veelbelovende, kwalitatieve live-muziek uit binnen- en buitenland, in een kleurrijk decor op de SVK-site.

Wat begon als een klein festival door bewoners van de Westerbuurt is op elf jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in het festivalaanbod in de regio. Statie West is intussen al aan de tiende editie toe. Eén jaar vond het niet plaats, door het overlijden van bezieler Kurt Vereecken. Sindsdien staat een vernieuwd team aan het roer, om het fijne en lekker eigenzinnige festival verder vorm te geven. “We zetten het werk van Kurt verder, ook om hem blijvend te herdenken”, klinkt het. “De succesformule van Statie West blijft onveranderd: we brengen mensen van diverse pluimage samen rond een heel kwalitatieve muziekprogrammatie. Voor ons telt de naam van artiesten of bands niet. We programmeren muziek die goed is, that’s it. En we kiezen bands die hier ook écht graag willen spelen. Daarvoor komen ze soms van ver. Onze headliner Dub Engine komt van Bologna in Italië en we hebben met The Dizzy Brains zelfs een band uit Madagaskar. Het mooie is dat er veel beweging is tussen soortgelijke festivals in heel Europa, wat voor ons én de bands voor mooie kansen zorgt."

Statie West staat ook voor gezelligheid, een verzorgd drankenaanbod, kinderanimatie in de namiddag en bijzondere eetkramen. Het blijft bewust laagdrempelig, met een ticketprijs van 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa, 6 euro met een kansenpas, kinderen tot 12 jaar gratis en een pint aan 2,20 euro. “We willen het echt betaalbaar houden, omdat we vinden dat ons festival heel toegankelijk moet blijven. Iedereen heeft recht op festivalbeleving. En Statie West wil bovendien ook ontmoetingen bevorderen.”

Statie West begint zaterdag al vanaf 14 uur met de eerste dj. Het eerste live-optreden start om 15.30 uur met Robbotbeton, de winnaar van de Statiewestrijd. Staan er achtereenvolgens op het podium: Brazzmatazz, The Dizzy Brains (MDG), Maanzaad, Knars (NL) en Dub Engine (IT). Dj’s van dienst zijn The Ovulations, Plat Wouter, Bartholomeo, Arab Brothers Soundsystem, Stijn en Toon.

Statie West vindt plaats op het SVK-terrein, ingang via het Westerplein. Info: www.statiewest.be.