“Eerbetoon aan Panamarenko”: chocolatier Nick Wauters maakt ‘Pana-praline’ voor Tribute-tentoonstelling Joris Vergauwen

24 januari 2020

13u38 1 Sint-Niklaas De Sint-Niklase chocolatier Nick Wauters brengt met een speciale praline hulde aan Panamarenko. De ‘Pana-pralines’ worden aangeboden op de tentoonstelling ‘Panamarenko Tribute: Around The World in 80 Years’ in de Antwerpse kunstgalerij Campo & Campo.

Evelien Hoorens, de vrouw en muze van Panamarenko, wilde aanvankelijk haar man met een bijzondere tentoonstelling verrassen voor zijn 80ste verjaardag. Panamarenko zou 80 geworden zijn op 5 februari, maar het lot besliste er anders over. De kunstenaar overleed onverwacht in december op 79-jarige leeftijd. Daarom is het een hommagetentoonstelling geworden, die vandaag opent voor het grote publiek in Campo & Campo in Berchem.

Bij ‘Panamarenko Tribute: Around The World in 80 Years’ is er ook een Sint-Niklase inbreng. Chocolatier Nick Wauters pakt er immers uit met de ‘Pana-praline’, een zoet eerbetoon aan Panamarenko. Die pralines worden aangeboden bij een kopje koffie in de bijhorende koffiebar en zijn ook te koop in de Pana-shop in Campo & Campo.

Hele eer

Nick Wauters werd persoonlijk benaderd door Evelien Hoorens, met de vraag om voor deze tentoonstelling een bijzondere praline te maken. “Dat is een hele eer natuurlijk. Panamarenko is een grote naam in onze Belgische kunstwereld. De kwalitatieve producten van Hoorens Koffie, waar Evelien zaakvoerder van is, zijn een perfecte match en zijn ook verwerkt in één van de Pana-pralines.”

De expo loopt nog tot 22 maart. De Pana-pralines en de Hoorens koffie zijn voortaan ook verkrijgbaar in de winkel van Chocolatier Wauters in de Ankerstraat 45 in Sint-Niklaas.

Info: www.chocolatier-wauters.be