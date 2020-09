“Een tweede lockdown? Zo erg zou ik het niet vinden”: voor fotografe Femke Vercauteren (20) ging een nieuwe wereld open door corona Joris Vergauwen

29 september 2020

13u24 1 Sint-Niklaas Een tweede lockdown, het zou voor velen bijna een nachtmerrie zijn. Toch zijn er ook mensen die dat niet zo erg zouden vinden. Voor fotografe Femke Vercauteren (20) ging een hele wereld open. Wat begon met tweehonderd deurportretten groeide uit tot opdrachten voor magazines en vooral veel inspiratie en energie. “Corona heeft me onverwacht veel kansen geboden.”

Corona heeft onze blik op het leven flink door elkaar geschud. Voor sommigen was het tot dusver ingrijpend en moeilijk, voor anderen louterend en zinvol. Opportuniteiten bood de coronaperiode ook, zoals voor de 20-jarige Femke Vercauteren. In maart en april ging ze op pad in Sint-Niklaas om uiteindelijk tweehonderd deurportretten te maken van inwoners en gezinnen. Het leverde haar heel wat aandacht op. In de zomer volgde een expo in de bib en ondertussen werkt ze voor een culinair magazine en krijgt ze opdrachten voor de stadswebsite. “Corona heeft me echt een boost gegeven”, vertelt Femke.

In de lente viel alles voor mij weg: ik had geen trouwers meer, er waren geen communies, ik had geen reportages meer en ook de school lag stil. Ik wilde me kunnen bezighouden en dus ben ik deurportretten gaan maken Femke Vercauteren

“Ik ben studente en deeltijds fotografe. In de lente viel alles voor mij weg: ik had geen trouwers meer, er waren geen communies, ik had geen reportages meer en ook de school lag stil. Ik wilde me kunnen bezighouden en dus ben ik deurportretten gaan maken, net als een paar fotografen in andere steden en gemeenten. Mensen digitaal dichter bij elkaar brengen, dat was het doel. En dat heeft zoveel losgemaakt.”

Stapje verder

Femke heeft bijna heimwee naar die periode. “Ik vond het mooie en bijzondere weken. Of ik een tweede lockdown zou zien zitten? Ja, ik zou dat niet erg vinden. Ik zou echter niet meteen hetzelfde doen. Ik zou nu liever mensen fotograferen in hun dagelijkse bezigheden, in hun dagelijkse realiteit, door even op te gaan in hun wereld, als een vlieg op de muur. Een stapje verder dan de voordeur dus.”

Er was veel triestheid en angst, maar toch kwam er ook veel samenhorigheid en enthousiasme naar boven, ondanks alles. Je ziet nu toch ook vaak dat mensen meer met elkaar praten. Dat is een mooi gevolg Femke Vercauteren

“Ik ben er ook best wel zeker van dat een tweede lockdown veel mensen niet zou afschrikken. Het was een warme periode, met veel rust en quality time. Op veel plaatsen heb ik ontroerende taferelen gezien. Heel bizar, want er was veel triestheid en angst, maar toch kwam er ook veel samenhorigheid en enthousiasme naar boven, ondanks alles. Je ziet nu toch ook vaak dat mensen meer met elkaar praten. Dat is een mooi gevolg. En ook mijn foto’s leiden nu een eigen leven. Ik heb ze al zien opduiken bij mensen in de woonkamer of als profielfoto op sociale media. Het is voor hen een waardevol aandenken aan een vreemde tijd. Ik heb veel dankbare berichten gekregen. Heel fijn vind ik dat.”

