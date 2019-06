“Een succesverhaal midden in de tuingemeenschap”: mensen met verstandelijke beperking onderhouden eigen moestuin bij volkstuintjes Werk van de Akker JVS

14 juni 2019

08u16 0 Sint-Niklaas Een groep mensen met een verstandelijke beperking van De Klokke vzw onderhoudt een eigen moestuintje in de volkstuinen van het Werk van de Akker aan de Lindenstraat in Sint-Niklaas. “Een prachtige, zinvolle en gezonde dagbesteding voor onze mensen", klinkt het.

Een jaar geleden stelde het bestuur van het Werk van de Akker een braakliggend volkstuintje aan de Lindenstraat ter beschikking van De Klokke vzw. Een enthousiast team van vrijwilligers en mensen met een beperking ging aan de slag om de 260 m² grote tuin om te vormen tot een bloeiende bloemenweide en moestuin. De groep oogstte kilo’s groenten en fruit. “Het werd een succesverhaal midden in de ‘tuingemeenschap’ aan de Lindenstraat”, klinkt het.

De Klokke vzw organiseert als zorgaanbieder al 30 jaar woonondersteuning en dagbesteding voor meer dan 90 mensen met een beperking in het Waasland. Een moestuin beheren tussen de volkstuintjes past perfect in dat plaatje. “Het is heel zinvol, omdat onze mensen op deze manier kunnen deelnemen aan het sociale leven dat zich in Sint-Niklaas afspeelt. Het is bemoedigend om de betrokkenheid van de andere collega-tuinders te zien. En bovendien krijgen zij de kans om te werken in de gezonde buitenlucht”, vertelt Veerle Roels, begeleidster van De Klokke. Met een toelage van de stad kon de groep ook een serre aankopen.

“Voorbeeld”

“Elke dag zetten wij ons in de Klokke in om volwassenen met een beperking een betekenisvol bestaan te geven. Dat doen we met intensieve woonondersteuning, om hen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen, maar ook door hen aan het werk te zetten en ervoor te zorgen dat ze hun vrije tijd zinvol besteden. Wij blijven als organisatie geloven in kleinschaligheid en het ingebed zijn in de lokale gemeenschap. En dit project is daar duidelijk een voorbeeld van. Misschien is dit ook een inspiratieverhaal voor andere gemeenten? We stellen onze ervaring ter beschikking”, aldus De Klokke-directeur Bob Lenssens en voorzitter Jef Foubert.

Komende zaterdag wordt de moestuin van De Klokke ook officieel ingehuldigd, met een feestelijk moment bij de volkstuintjes van het Werk van de Akker aan de Lindenstraat.