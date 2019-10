“Eén op vijf inwoners in deze stad is arm”: actiemoment op Sint-Nicolaasplein op Werelddag van Verzet tegen Armoede JVS

17 oktober 2019

13u29 0 Sint-Niklaas Op het Sint-Nicolaasplein hebben armoedeorganisaties en de stad donderdagmiddag een actiemoment gehouden, op de Werelddag van Verzet tegen Armoede.

Witte lakens hangen donderdag uit de ramen van het stadhuis, het welzijnshuis en alle openbare gebouwen in Sint-Niklaas. Van 10 tot 14 uur was er ook een actiemoment op het Sint-Nicolaasplein, waar iedereen een kom gratis soep kreeg. Jongeren van een aantal scholen waren van de partij, er werden getuigenissen voorgelezen en iedereen kon een boodschap achterlaten.

Op deze Werelddag van Verzet tegen Armoede vraagt Polsslag, het netwerk van armoede- en welzijnsorganisaties, aandacht voor de armoede die ook in Sint-Niklaas aanwezig is. “Eén op vijf inwoners is arm. Zij moeten rondkomen met een inkomen dat soms veel lager is dan de armoedegrens. Dat leidt tot slechte en ongezonde huisvesting, uitgestelde gezondheidszorg, minder onderwijskansen en weinig kans op werk.” Ook betaalbaar onderwijs is een prioriteit. “Meer en meer ouders kunnen de schoolrekeningen niet meer betalen. Daarom pleiten we voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs, zoals die nu al bestaat in het lager onderwijs.”