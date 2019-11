“Eén op tien Waaslanders heeft chronische aandoening”: vzw Geïntegreerde Zorg Waasland heeft actieplan klaar JVS

12 november 2019

14u45 0 Sint-Niklaas Liefst 25.225 van de 260.000 inwoners van het Waasland, of nagenoeg 10 procent, kampt met een chronische ziekte. Om tot een betere zorgaanpak te komen, is de vzw Geïntegreerde Zorg Waasland klaar met een actieplan. Daar zijn meer dan 50 zorg- en welzijnspartners en acht gemeentebesturen uit het Waasland bij betrokken.

In 2017 kreeg Geïntegreerde Zorg Waasland groen licht van het RIZIV, samen met elf andere pilootprojecten in ons land, om een betere zorg mogelijk te maken voor de chronisch zieken in deze regio. Daarvoor heeft het een actieprogramma uitgewerkt met 42 acties. Doel is om tegen 2021 in totaal 15.000 patiënten met een chronisch zorgprofiel in te schrijven in het actieprogramma. “We zien een sterke toename van mensen met één of meerdere chronische aandoeningen. Daardoor is er een meer geïntegreerde zorgaanpak én een langetermijnvisie nodig. Die 25.000 mensen zijn vandaag goed voor de helft van de totale medische kosten. Omdat het aantal chronische zieken toeneemt, moeten we oplossingen aanreiken”, legt Hugo Baert uit, voorzitter van de vzw Geïntegreerde Zorg Waasland. Meer dan vijftig zorg- en welzijnspartners uit de regio zijn hierbij betrokken.

Dementiecoaches

Bedoeling is om hulpverleners en zorginstanties nauwer met elkaar te doen samenwerken. Er zijn heel wat acties, van de begeleiding van mantelzorgers, nauw overleg tussen huisartsen en apothekers over medicatie, avondzorg voor chronische patiënten, de inzet van dementiecoaches tot acties in woonzorgcentra, in de thuisverpleging en de thuiszorg. Er wordt ook ingezet op de grote groep diabetespatiënten met verhoogd risico op bijkomende chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, goed voor zo’n 15.000 patiënten in het Waasland. En patiënten kunnen ook beroep doen op een ‘zorgeducator’, die hen mee op pad neemt en verder ondersteunt. “Er is een heel uitgebreid actieprogramma uitgewerkt. We willen tegen 2021 dat 60 procent van de chronische zieken zich laat inschrijven in dat programma.”

Info: www.geintegreerdezorgwaasland.be