“Eén klein meisje in die héle grote school”: pakkende video van Aurelie (10) met liedje ‘Hou moed' Joris Vergauwen

19 maart 2020

10u56 0 Sint-Niklaas Helemaal alleen in het grote College van Sint-Niklaas: voor de 10-jarige Aurelie Windey is het een surrealistische realiteit. Haar ouders werken allebei in het ziekenhuis. Helemaal alleen door die eindeloos lange gangen van de school, waar ze op normale dagen het gezelschap heeft van meer dan 1.200 leerlingen. Leerkracht Vik Noens maakte er een bijzonder filmpje van, op de ontroerende muziek van Lennaert Maes van ‘Lenny & De Wespen’.

“Het was een supervreemde dag. Ik moest dinsdag toezicht houden op school, maar er was maar één leerling. Eén meisje in die hele grote school, Aurelie uit het vierde leerjaar, helemaal alleen. Dat was nog nooit in de lange geschiedenis van het College gebeurd. Heel uniek dus. En daar besloot ik een filmpje van te maken, met mijn gsm”, vertelt leerkracht en muzikant Vik Noens.

Hij had het nieuwe liedje ‘Hou moed’ van Lennaert Maes van ‘Lenny & De Wespen’ gehoord de dag voordien en speelde het zelf in. Maar via een gemeenschappelijke vriend leerden ze elkaar gisteren online kennen. Vik Noens monteerde de beelden en zette er de muziek van Lennaert Maes onder, die het nummer intussen in een studio had opgenomen. Het nummer zelf is nog maar een paar dagen oud. “Het was een fijne samenwerking. En we hebben mekaar nog nooit in ‘t echt gezien. De video wordt nu ontzettend veel gedeeld. Het pakt mensen, het is heel ontroerend.”

Het kleine meisje in die enorme school, waar ze op een normale schooldag het gezelschap krijgt van meer dan 1.200 leerlingen, het is in deze dagen een heel bijzonder beeld. Aurelie zelf is er heel blij mee, en haar ouders ook. Gelukkig is ze niet élke dag helemaal alleen in het grote College. Vandaag krijgt ze het gezelschap van een jongen, wiens ouders ook in de zorgsector werken. En dan zijn ze al met twee. Twee kinderen in die gigantisch grote school.