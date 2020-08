“Een bruisende plek van maken”: nieuwe start voor wijn- en tapasbar Pure Sentiment Joris Vergauwen

05 augustus 2020

16u33 26 Sint-Niklaas De wijn- en tapasbar Pure Sentiment is aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Voortaan staat Dennis Van de Velde (33) er aan het roer, die de zaak in de Dr. Verdurmenstraat heel wat nieuwe schwung geeft. Hij werkte al in een reeks toprestaurants en voor de bekende sommelier Sepideh Sedaghatnia, die ook regelmatig in zijn Sint-Niklase zaak zal opduiken.

Dennis Van de Velde, die opgroeide in Beveren, heeft zijn sporen in de horeca al verdiend. Op zijn zestiende zette hij zijn eerste stappen, om zich vervolgens snel op te werken tot bekende restaurants als Clandestino, In De Balans en ‘t Zilte. “Geweldige plekken waar ik heel veel ervaring heb kunnen opdoen”, vertelt hij. “Al die tijd vroeg ik me evenwel af of ik een eigen zaak wilde starten. Het was pas toen ik begon in de wijn- & tapasbar ‘Divin By Sepi’ van sommelier Sepideh dat de puzzelstukjes in mijn hoofd in elkaar pasten. Dat was wat ik op een dag ook wilde doen!”

Pure Sentiment is geen nieuwe zaak, maar de vorige uitbaatster zocht tijdens de lockdown naar een overnemer. Een ideale kans voor Dennis Van de Velde, zo zegt hij zelf. “Het Waasland is perfect om mijn eerste zaak te starten. Ik ben van Beveren, maar Sint-Niklaas is meer geschikt. Het is natuurlijk moeilijker om net in deze coronatijden de stap te zetten, maar misschien is het net ook het ideale moment om te investeren. Zo zie ik het toch. En iedereen laten genieten van lekkere drankjes en vers gemaakte tapas, van pure smaken en topproducten, daar draait het om. En zeker in deze tijden wordt dat nog extra gewaardeerd.”

Iedereen moet zich welkom voelen bij Pure Sentiment. “Hier is géén drempel. Iedereen kan hier terecht, ook voor een koffietje, een frisdrank of een huisgemaakte limoncello, en ook met de kinderen.” Er zijn heel wat fijne tapas en gerechtjes te ontdekken, naast uiteraard een grote keuze aan witte, rode, rosé wijnen en champagne en cava. In totaal telt de zaak 42 verschillende wijnen. “En die zijn niet te vinden in een straal van zeker vijftig kilometer rond Sint-Niklaas. Het is dus een uniek aanbod.” Pure Sentiment is ook ambassadeur van het champagnehuis Louis Roederer.

Winetastings

“Ik wil hier echt een plek van maken die leeft en bruist. Daarom organiseer ik om de twee weken een brunch, met Italiaanse en Spaanse invloeden, en ga ik regelmatig chefs uitnodigen om zich hier op een fijne manier te tonen. En uiteraard zal Sepideh hier ook vaak te zien zijn. Om de drie maanden komt ze langs voor een winetasting of een wijnopleiding.”

Via de website is het mogelijk om bestellingen te plaatsen van alle producten.

Alle info op www.puresentiment.be