“Duizenden nieuwe boeken aan kleine prijzen”:

‘t Oneindige Verhaal organiseert grote boekenmarkt in Stationsstraat Joris Vergauwen

01 juli 2020

12u59 0 Sint-Niklaas Van woensdag 1 tot zondag 5 juli organiseert boekhandel ‘t Oneindige Verhaal een grote boekenmarkt, in een leegstaand winkelpand in de Stationsstraat 57.

Wie voor de komende vakantiemaanden nog even wat lectuur wil inslaan, kan daarvoor deze week terecht op de grote boekenmarkt van boekhandel ‘t Oneindige Verhaal. “We bieden duizenden boeken aan kleine prijzen aan. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om tweedehandsboeken”, klinkt het bij Tommy en Hilde van ‘t Oneindige Verhaal. “We hadden gewoon heel erg veel zin in het organiseren van een boekenmarkt en zijn op zoek gegaan naar redenen om het in deze vreemde tijden niet te doen. Het resultaat was dat we er geen vonden!”

De boekenmarkt vindt plaats in een leegstaand winkelpand in de Stationsstraat 57, schuin tegenover ‘t Oneindige Verhaal, van woensdag 1 tot en met zondag 5 juli. Dat is telkens van 10 tot 18 uur en op vrijdag tot 20 uur.