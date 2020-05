‘Drillen zoals in het leger’ brengt ex-para voor rechter: “Slachtoffer staat nog altijd doodsangsten uit” Nele Dooms

16u13 0 Sint-Niklaas T.D., ex-para uit Sint-Niklaas, hangt 14 maanden gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij een vrouw ernstig toetakelde. Hij beloofde haar eens “te drillen zoals in het leger”. Overmatig speedgebruik deed bij de beklaagde de stoppen doorslaan. Volgens de gerechtsdeskundige zou hij best geïnterneerd worden.

De feiten speelden zich af midden 2018. T.D. en zijn slachtoffer woonden in hetzelfde flatgebouw in Sint-Niklaas. De advocaat van de vrouw, die zich burgerlijke partij stelde, deed tijdens het proces D.’s boekje open. “De man is bijzonder agressief en speedgebruik deed bij hem waanideeën ontstaan. Het zorgde voor kortsluiting”, klonk het. “D. dacht dat mijn cliënten zijn kinderen had vermoord en dat moest ze ontgelden, hoewel er natuurlijk van die veronderstelling helemaal niets aan was. Verschillende dagen werd de vrouw agressief behandeld.”

Dat begon met een slag op het hoofd en vervolgens een vuistslag in het gezicht en een pluk haar die uit het hoofd getrokken werd. Op 11 februari escaleerde de toestand helemaal. “De man zocht haar toen op en bedreigde haar. Nadat hij kaarsvet op de kast uitgoot, haar GSM stuk gooide en haar wat slagen gaf, beloofde hij haar eens ‘te drillen zoals in het leger’. Toen begon de hel pas goed”, klonk het. “De beklaagde klopte een ijzeren pinnetje in het midden van een vinger van mijn cliënte, deed een deken over haar hoofd en sloeg haar en deed zelfs met een spuitbus een steekvlam ontstaan. Maar ze moest geen schrik hebben, want als hij haar echt dood wilde zou hij haar wel in stukjes snijden, zei hij.”

Volgens haar advocate liep het slachtoffer een serieus trauma op, waar ze nog altijd mee worstelt. “Ze volgt een behandeling, maar durft ondertussen niet meer alleen de straat op”, klonk het. “Ze verblijft sinds de feiten bij familie omdat ze zelfs niet meer naar haar eigen huis durft. Ze heeft dan ook doodsangsten uitgestaan.”

Ook de openbaar aanklager tilde bijzonder zwaar aan de feiten. De man blijkt bovendien goed gekend bij justitie wegens drugsfeiten en geweldplegingen. Deze feiten pleegde hij terwijl hij eigenlijk onder probatievoorwaarden stond. De procureur vorderde 14 maanden gevangenisstraf.

De verdediging wees op het psychiatrisch verslag dat een gerechtsdeskundige over D. maakte. Daarin wordt internering voorgesteld. “Mijn cliënt is ook niet de demonische figuur die hier tijdens dit proces wordt geschetst”, benadrukte zijn advocaat. “Er is hier veel sfeerschepping en het verhaal heeft twee kanten. Ja , hij heeft slagen uitgedeeld, maar meer niet. Volgens ons zijn andere feiten afkomstig van de ex-vriend van het slachtoffer, maar daar is ze zo bang voor dat ze dan alles maar op mijn cliënt steekt.” Vonnis op 8 juni.