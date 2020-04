“Drie keer zoveel sluikstort”: coronaweken zorgen voor heel wat extra afval in bermen en grachten Joris Vergauwen

26 april 2020

10u26 0 Sint-Niklaas Het sluikstorten is de voorbije weken in Sint-Niklaas drastisch gestegen. Volgens de stad en afvalintercommunale MIWA is er liefst drie keer zoveel sluikstort als anders.

Deze coronaweken brengen niet alleen het beste in de mens naar boven. Jammer genoeg blijkt het fenomeen van sluikstorten in deze periode nog te worden versterkt. En geen klein beetje. Volgens de stad en MIWA is het probleem van sluikstorten maar liefst drie keer zo groot als in normale tijden. En dat is niet alleen te zien op de klassieke plaatsen zoals aan de glasbollen. Ook op heel wat plaatsen langs landelijke wegen, in grachten en bermen, liggen hopen afval. Dat de wekenlange sluiting van de recyclageparken een verklaring zou kunnen zijn, is niet helemaal correct. Het gaat in veel gevallen immers om huishoudelijk afval dat wordt gedumpt, in grote zakken. Mogelijk zijn sluikstorters meer op hun gemak, nu er door het verbod op niet-essentiële verplaatsingen veel minder verkeer is en dus ook veel minder sociale controle. “Het is verfoeilijk, bijna crapuleus”, klonk het vrijdag unaniem in de Sint-Niklase gemeenteraadszitting, bij een tussenkomst van Julien Ghesquière (CD&V). Net als iedereen is hij gedegouteerd door al dat afval. “Ik heb de voorbije weken helaas al hele veel sluikstort moeten signaleren. Aan glasbollen blijft het een hardnekkig probleem. En van zodra het is opgeruimd, ligt er bijna meteen opnieuw een hele hoop afval. Maar het komt nu ook voor langs rustige straten in de deelgemeenten, waar dat tot nu toe minder het geval was. Echt schandalig gedrag”, stelt hij.

Sociale controle

Het blijft moeilijk om sluikstorters te betrappen. In Sint-Niklaas worden ook nog geen camera’s ingezet om sluikstorters op heterdaad te betrappen. De GAS-ambtenaar heeft dan ook nog niet veel boetes uitgeschreven de voorbije weken. Voor sluikstorten bedraagt de GAS-boete maximaal 350 euro, maar daar komen ook nog de opruimkosten bij, die gemiddeld 150 euro bedragen. “De stad, MIWA en de milieupolitie doen hun best, maar er is meer nodig om het sluikstorten te bestrijden. Het zou allicht helpen om sluikstorters als werkstraf te verplichten eens een hele dag mee te lopen met de afvalophalers. Want in deze tijden verdienen zij ook een groot applaus, net als al die mensen die zich blijven inzetten als vrijwilliger om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen. En misschien moeten we de bevolking vragen om extra waakzaam te zijn. Wie lockdownfeestjes kan signaleren, moet toch ook sluikstorters kunnen aangeven? Die sociale controle moet groter worden.”

De stad gaat binnenkort wel ingrijpen. “We bereiden op dit moment een héél doortastende campagne voor”, kondigt schepen voor Openbaar Domein Carl Hanssens (N-VA) aan. De stad doet ook een oproep om sluikstort te melden via de klantendienst.

PMD

Ook een vaststelling de voorbije weken is de grote stijging van het ingezamelde PMD-afval. De ophalers brachten de voorbije maand liefst 40 ton PMD-afval binnen. Die stijging is minder verrassend natuurlijk, aangezien iedereen thuis zit. En dus stapelt de hoeveelheid drank- en voedselverpakkingen zich enorm op in de blauwe zakken.