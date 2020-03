“Door de grote vraag en het grote gemis”: Crèmerie François opent volgende week vrijdag opnieuw afhaalservice Joris Vergauwen

31 maart 2020

16u27 0 Sint-Niklaas Crèmerie François gaat op vrijdag 10 april opnieuw van start met een afhaalservice. Blijkbaar missen te veel Sint-Niklazenaren hun favoriete ijs.

Na de verplichte sluiting van de horecazaken bijna drie weken geleden ging Crèmerie François nog even verder met een afhaaldienst. Het ijssalon ging de week nadien dan toch dicht, omdat de uitbaters oordeelden dat de gezondheid van medewerkers én klanten primeerde. Volgende week vrijdag 10 april zal Crèmerie François dan toch opnieuw de deuren openen met een afhaalservice. “We krijgen enorm veel vragen van klanten. Gezien het grote gemis van onze ijsjes hebben we na lang overleg besloten om vanaf volgende week onze take-away weer te openen”, klinkt het bij Crèmerie François.

Het ijssalon gaat vanaf dan open op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 22 uur. Er worden heel wat maatregelen genomen om dat op de meest optimale manier aan te pakken. Zo is de volledige afhaaltoog met plexiglas afgesloten en zullen er vakken worden aangeduid om aan te schuiven, met de nodige afstand ertussen. Er mag maar één persoon van het gezin binnenkomen om ijsjes af te halen. Binnenkomen gebeurt via de ingang Zwijgershoek en het ijssalon verlaten via de Ankerstraat. En niet onbelangrijk: om hygiënische redenen zullen er geen hoorntjes worden verkocht.