“Dit wordt een prachtig cultuurhuis en gemeenschapscentrum”: Nieuwe Paterskerk krijgt vorm Joris Vergauwen

27 oktober 2019

18u20 0 Sint-Niklaas De herbestemming van de Paterskerk tot gemeenschapscentrum en cultuurhuis is volop aan de gang. Over exact een jaar moet de kerk klaar zijn. Daarna volgt de bouw van de woningen op de Paterssite, rond de publieke kloostertuin. Het cohousingproject is afgevoerd, in de plaats kijken Interwaas en de stad uit naar een vorm van coöperatief wonen.

In het voorjaar gingen de werkzaamheden op de Paterssite van start, met de afbraak van het klooster en de sacristie naast de Paterskerk. Intussen is de renovatie en herbestemming van de Paterskerk bezig. Interwaas en de stad gaven het voorbije weekend een rondleiding op de site, zes maanden na de start van de werkzaamheden.

De complete make-over van de Paterssite, op de hoek van de Truweelstraat en Leopold II-laan, is een volledig publiek project, van het Sint-Niklase stadsbestuur en Interwaas. Blikvanger wordt de vernieuwde Paterskerk, die na de renovatie de functie van Zaal Familia zal overnemen en een groot cultuurhuis en gemeenschapscentrum wordt. Daarvoor is een budget van 3,5 miljoen euro uitgetrokken.

Drie zalen

In de kerk worden drie zalen gecreëerd, waar heel uiteenlopende activiteiten kunnen worden georganiseerd: van fuiven en concerten, vergaderingen, lezingen en kaartnamiddagen tot dansinitiaties, eetfestijnen en tentoonstellingen. “Akoestische ingrepen zorgen voor het nodige comfort voor de gebruikers en de buurt. Nieuwe raam-en deuropeningen in de gevels zorgen ervoor dat er een nauw contact ontstaat tussen de kerk, de straat en de publieke kloostertuin”, schetsen Interwaas-directeur Bart Casier en schepenen Carl Hanssens (N-VA) en Wout De Meester (Groen).

“Een box wordt in het bestaande volume van de kerk geschoven als scheiding tussen het koor en het schip. Op die manier krijg je de grote polyvalente zaal in het schip, de kleinere zaal in het koor en de box bevat de vergaderzaal. Het ziet er veelbelovend uit. Dit wordt een prachtig cultuurhuis en ontmoetingscentrum”, klinkt het.

Tijdscapsule

In de kerk is intussen al een grote kelder uitgegraven. Daar werden menselijke beenderen gevonden. “Vroeger zijn op deze plek immers nog mensen begraven. Die menselijke resten zijn naar de begraafplaats gebracht. In het voorjaar vonden we hier ook al een fles uit 1926, verborgen achter een gedenksteen. We gaan zelf ook nog een tijdscapsule in de grond steken, samen met de buurtbewoners.”

De omvorming van de kerk moet klaar zijn tegen september 2020. Daarna volgt de afbraak van Zaal Familia en de bouw van de woongedeeltes rond de publieke kloostertuin. Bedoeling was dat er naast een woonproject van de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij ook een cohousingproject zou komen, maar daarvoor zijn er onvoldoende kandidaten. Interwaas gaat nu op zoek naar een partner om een vorm van coöperatief wonen op te starten.