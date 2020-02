“Dit voelt als de lotto winnen!”: werk van Banksy levert Bart Warnier 17.000 euro op in ‘Stukken van Mensen’ Joris Vergauwen

06 februari 2020

11u16 2 Sint-Niklaas In het Vier-programma ‘Stukken van Mensen’ heeft Sint-Niklazenaar Bart Warnier zijn zeldzaam werk van Banksy niet terug mee naar huis moeten nemen. Hij aanvaardde een bod van liefst 17.000 euro. Hij had de print van de beroemde Britse straatkunstenaar in 2017 voor 500 pond, of 587 euro, aangekocht.

Een object dat in twee jaar tijd 28 keer in waarde stijgt, is allerminst een slechte investering. Van zo’n 600 euro naar 17.000 euro: dat heeft een werk van Banksy opgebracht. Eigenaar Bart Warnier was dan ook tevreden na zijn passage in het Vier-programma ‘Stukken van Mensen’. “Ik ben heel blij met de deal. Het voelt een beetje aan als de lotto winnen!”

Warnier had de print van Banksy in december 2017 op de kop kunnen tikken via een loterijsysteem. Hij moest zich online inschrijven en werd uitgeloot, zodat hij de kans kreeg om het werk te kopen. Hij betaalde er toen 500 pond voor, of 587 euro.

De opnames van het programma vonden plaats in de Verbeke Foundation in Kemzeke. Yves Chung, Sofie Van de Velde, Frank Van Laer en Boris Devis waren de dealers van dienst. Ze bleken meteen helemaal in de wolken bij het zien van het werk. “Banksy! Top jong, echt waar! Er zijn maar 500 exemplaren van dit werk. Dit is nummer 487. En er zit een certificaat bij. Dit is prachtig, echt heel mooi”, klonk het.

Twee dealers leken er echt voor te willen gaan. “Ik heb nog nooit een Banksy gehad en ik denk dat ik er ook nooit één zal hebben als ik dit werk niet kan kopen. Het zijn werken die heel zelden op de markt komen. Dit zou me nu echt plezier doen. Dit werk is een statement in je huis. Ik zou het héél graag hebben”, zei kunst- en antiekdealer Frank Van Laer. “Maar ik ook, hoor”, klonk het bij galeriste Sofie Van de Velde. “Als hedendaagse galerij wil ik dit óók heel graag hebben.”

Voor Bart Warnier en zijn vrouw Katleen Voets was het doel een bedrag tussen 15.000 en 20.000 euro. “Dit is een zeldzaam én gesigneerd exemplaar. Die beginnen bij 15.000 euro. Afhankelijk van de ouderdom gaan ze zelfs tot 65.000 euro. Het werk dat ik in mijn bezit heb, is een recent werk. Ik weet dus wat het waard is. Op een bod van minder dan 15.000 euro ga ik niet in. Dan neem ik het terug mee naar huis”, had hij op voorhand gezegd.

Bart ging eerst aankloppen bij kunstdealer Yves Chung, die 14.000 euro wilde geven. Niet genoeg. De volgende was Sofie Van de Velde. Zij bood eerst 10.000 euro, daarna 15.000 euro, om te eindigen op 17.000 euro. En daarmee ging Bart Warnier akkoord. “Hiermee kun je echt een mooie badkamer zetten!”, lachte de nieuwe eigenaar.

Bart Warnier had in het programma verklaard dat hij met de verkoop van het kunstwerk verbouwingen wilde doen in hun huis en een nieuwe badkamer plaatsen. “Maar we zouden ook graag op reis gaan naar Japan. Misschien kunnen we het allebei wel doen!”