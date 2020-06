“Dit is wel héél leuk”: nieuwe speeltuin geopend in nieuw speelbos in stadspark Joris Vergauwen

26 juni 2020

Sint-Niklaas In het Sint-Niklase stadspark is vrijdag het nieuwe speelbos geopend. Daar bevindt zich een bijzondere speeltuin, met ook speelplekken verspreid over het stukje bos vanaf het fietspad tot aan de Moerlandstraat.

“Veel kinderen vonden het stadspark maar saai. Daar wilden we iets aan doen. En dat hebben we samen met hen gedaan, door gesprekken te voeren met heel veel kinderen over hoe zij dit stuk van het stadspark tot een heus speelbos zouden willen omvormen. En vandaag is het eindelijk klaar, voor een zomer met heel veel speelplezier!”, klonk het vrijdag bij schepen voor Jeugd Bart De Bruyne (Groen) en de medewerkers van de jeugddienst. Een klas van basisschool De Fontein kreeg de eer om mee het lintje door te knippen en als eerste de nieuwe speeltuigen met veel enthousiasme in de armen te sluiten.

De stad werkte samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme, om naar een ontwerp te komen voor dit speelbos. ‘Emi de Eekhoorn’, de opvallende houten constructie, is het gezicht geworden van deze nieuwe speelplek. Er is verder een hoge glijbaan vanuit een nest, kinderen kunnen water oppompen en verder in het speelbos is nog heel wat te beleven. Een Duitse firma, die ook al aan de slag was in het wijkpark van de Witte Molen, zorgde voor de speeltuigen. Alles samen kostte het nieuwe speelbos 175.000 euro.

Normaal gezien zou de opening van het speelbos in stijl worden gevierd, met een heus ‘eekhoornfeest’. “Dat houden we nog voor later, bij coronacode groen!”