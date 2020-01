“Dit is onze duurzame held”: psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia zet nieuwe solarwagen in op 8 hectare grote campus Joris Vergauwen

14 januari 2020

13u54 0 Sint-Niklaas Op de grote campus van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia aan de Ankerstraat in Sint-Niklaas rijdt voortaan de ‘Jecam Solar’ rond, een opvallende elektrische wagen met zonnepanelen.

Het terrein van APZ Sint-Lucia tussen de Ankerstraat en Lamstraat is behoorlijk groot, liefst 8 hectare in totaal, of 2,5 keer de oppervlakte van de Grote Markt. “De historische keuze voor het open karakter van het ziekenhuis zorgt voor uitdagingen op vlak van logistiek. Dat willen we met duurzame innovaties aanpakken”, aldus Peter Marissen, algemeen directeur van APZ Sint-Lucia.

De meest opvallende innovatie bij Sint-Lucia is de nieuwe solarwagen, de ‘Jecam Solar’. “Onze duurzame held”, wordt hij er omschreven. De solarwagen is een transportvoertuig dat volledig elektrisch wordt aangedreven, maar ook beschikt over een reeks zonnepanelen op het dak. “Die zorgen ervoor dat de wagen overdag, zowel bij stilstand als in gebruik, de batterijen autonoom gaat opladen. Dat brengt een besparing tussen de 25 en 45 procent met zich mee, energie die niet van het net moet komen dus. Het opladen tijdens het rijden zorgt bovendien voor een lagere belasting en op termijn langere levensduur van de batterijen.”

De solarwagen wordt ingezet op de 8 hectare grote campus, tussen de vele paviljoenen bij APZ Sint-Lucia. “Hij kent geen vakantie en doet élke dag zijn ronde: de maaltijden stipt bezorgen op alle afdelingen, de was naar de wasserij brengen, opdrachten voor het magazijn van het ziekenhuis en af en toe grote zware stukken van a naar b brengen.”