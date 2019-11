“Dit is een nieuw stukje Stationsstraat”: feestelijke opening van nieuwe winkels, woningen en kantoorruimtes in winkelstraat Joris Vergauwen

21 november 2019

19u02 0 Sint-Niklaas De komende dagen wordt de grote nieuwbouw in het laatste deel van de Stationsstraat feestelijk geopend. Van aan het Casinopark tot aan het Stationsplein is een heel nieuw straatdeel verschenen, met winkel-, woon- en dienstenruimtes. Daarmee is de verkrotting en leegstand na het Media Markt-debacle helemaal uitgewist. Komende zaterdag kan het publiek er ook een kijkje gaan nemen.

Waar tot 2016 een rij verloederde winkelpanden stond, is nu een heel nieuw straatdeel verschenen, met ruimte voor wonen, winkels en kantoren. Daarmee heeft het laatste deel van de Stationsstraat nu ook een opwaardering gekregen, na een jarenlange periode van ellende door het afhaken van Media Markt. Jarenlang speelde een projectontwikkelaar een heel discutabel spel in dat deel van de winkelstraat, om uiteindelijk te vertrekken en de winkelstraat met een gigantische kankerplek op te zadelen.

Dat is nu helemaal verleden tijd. Het nieuwe straatdeel kwam tot stand door een samenwerking tussen de Confederatie Bouw en sociaal secretariaat Accuria, de familie Zarba en aannemersbedrijven D’Eer en Dero Construct. Zij dienden in 2014 een bouwaanvraag in. De sloopwerken startten in 2016, de eerste steen volgde in 2017. Twee jaar werd er gebouwd. Vandaag zijn nagenoeg alle afzonderlijke werven opgeleverd en grotendeels ingevuld. Genoeg redenen om op een feestelijke manier dit stadsvernieuwingsproject in de kijker te zetten de komende dagen.

Verschillende delen

De hele nieuwbouw bestaat uit verschillende delen, van verschillende partners. Op de hoek van het Stationsplein en de Stationsstraat hebben de Confederatie Bouw, Accuria en Federale Verzekeringen een nieuw kantorencomplex van zo’n 3.000 m² in gebruik genomen. Daarvoor gingen het vroegere café Terminus en twee naastgelegen winkelpanden tegen de grond. In het nieuwe gebouw zijn niet alleen burelen, maar ook opleidings- en vergaderzalen en een grote bar. Via de ingang aan de Kleine Laan en de Broodstraat is een parking voor 100 wagens beschikbaar.

Daarnaast bouwde de familie Zarba de voormalige bruidswinkel om tot een nieuwe winkelruimte, waar de kledingzaak Creative Lab van de familie is ondergebracht. Verder zijn daar nog twee appartementen en een studio gebouwd. De voorgevel uit 1862 van dit pand werd helemaal gerenoveerd.

In het pand van de vroegere winkel Q’uw ging Algemene Ondernemingen D’Eer aan de slag. Daar is een winkelruimte van 260 m² beschikbaar, met daarboven vier appartementen. Dit weekend pakt kunstenplatform WARP er uit met de expo ‘Flash Back/Forward’.

De resterende twee vroegere winkelpanden in dat straatdeel, nummers 112 en 114, werden door Dero Construct samengevoegd tot één kantoor- of handelsruimte, met daarboven zes appartementen.

“Nieuw élan”

Het stadsbestuur is opgetogen met deze invulling van de winkelstraat. “Slechter en triester kon het niet, tot voor enkele jaren op deze plek. We zaten in een moeras, door een projectontwikkelaar die veel problemen heeft veroorzaakt, zowel voor de stad als voor Media Markt. Vandaag is er weer een stukje toegevoegd aan de winkelstraat, die een heel nieuw élan heeft gekregen de voorbije jaren”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Voor centrummanager Nele De Klerck past deze vernieuwing in de visie voor de Stationsstraat en de winkelkern. “We willen naar een mix van functies, met winkels, woningen, kantoren en dienstverleners. We hopen dat dit voorbeeld inspirerend kan werken.”

Vrijdagavond wordt de site officieel geopend, met een receptie voor buurtbewoners, handelaars, potentiële huurders en investeerders. Op zaterdagmiddag tussen 14 en 17 uur kan iedereen er een kijkje gaan nemen. Er zijn rondleidingen in de nieuwe gebouwen en er is de WARP-expo.