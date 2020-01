“Dit is echt cool”: dj Black Mamba is nieuwe culturele ambassadeur van Sint-Niklaas JVS

05 januari 2020

13u05 4 Sint-Niklaas Noonah Eze (26), beter bekend als dj Black Mamba, is de nieuwe culturele ambassadeur van Sint-Niklaas.

“Ik had dit niet verwacht, maar het is wel echt cool.” De komende twee jaar mag Noonah Eze zich cultureel ambassadeur van Sint-Niklaas noemen. Een mooie titel voor de nog maar 26-jarige dj Black Mamba, die vorige zomer nog op alle grote festivals stond en intussen is uitgegroeid is tot een gevestigde naam, met ook een eigen show op Studio Brussel. Bij de Red Bull Elektropedia Awards eindigde ze onlangs nog zesde in de categorie ‘Belgian dj top 100'.

Ze woont nu in Brussel, maar haar thuisstad Sint-Niklaas blijft erg belangrijk voor haar. En dus is de titel van cultuurambassadeur van Sint-Niklaas voor haar een grote eer. “Ik had het niet verwacht, omdat ik mezelf nog jong vind. En het is een serieuze titel, terwijl ik mezelf niet altijd te serieus wil nemen. Maar het is een hele eer, zeker als ik het rijtje namen bekijk die eerder al cultuurambassadeur waren. Het is ook een bevestiging van waarmee ik bezig ben.”

Herkennen

De jury vindt Noonah Eze om verscheidene redenen een ideale cultuurambassadeur. “Ze heeft al heel wat bewezen, maar toch is ze nog heel jong. En fijn is dat we nu ook een vrouw hebben als cultuurambassadeur. We hopen hiermee eveneens een brede groep jongeren uit Sint-Niklaas aan te spreken die in Noonah ook zichzelf kunnen herkennen”, aldus juryvoorzitter Veerle De Vos.

Uitstraling

Sinds 2015 zet Sint-Niklaas culturele ambassadeurs in om het imago van de stad op cultureel vlak in binnen- en buitenland te versterken. Dat eerste jaar mocht Alex Callier van Hooverphonic de spits afbijten, om een jaar later gezelschap te krijgen van cartoonist Karl Meersman. De culturele ambassadeurs worden immers voor een periode van twee jaar aangesteld. Karl Meerman kreeg op zijn beurt culturele bijstand van concertorganisator De Casino. Daarna was het aan Stef Van Bellingen van WARP en vorig jaar aan pianist Yannick Van de Velde om het culturele prestige van de Wase hoofdstad uit te dragen. De komende twee jaar is het dus aan Noonah Eze. De culturele ambassadeurs krijgen jaarlijks een som van 2.500 euro om te investeren in de promotie van hun stad.