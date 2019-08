“Dit is de wijk van morgen”: infomarkt voor kandidaat-bewoners in nieuwe Clementwijk JVS

29 augustus 2019

19u02 0 Sint-Niklaas In de nieuwe Clementwijk in Sint-Niklaas vindt zaterdag een infomarkt plaats. De betrokken ontwikkelaars stellen de nieuwe woonbuurt voor. Kandidaat-bewoners kunnen er met al hun vragen terecht.

“Wie hier wil komen wonen, moet goed op de hoogte zijn van het karakter van deze nieuwe, vooruitstrevende wijk. Daarom houden we zaterdag een infomarkt, waarop iedereen kan ontdekken wat het betekent om in een duurzame en energiezuinige buurt te wonen”, klinkt het.

De ontwikkeling van de Clementwijk is in handen van vijf partners: de stad Sint-Niklaas, de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij, Matexi, Interwaas en de Waasse Landmaatschappij. Samen zorgen zij voor een 700-tal nieuwe woningen: 400 in deze eerste fase, 300 in een volgende fase. Op dit moment is al een derde van die 400 eerste woningen gebouwd.

Het duurzame karakter van dit nieuwe stadsdeel uit zich vooral in het behoud van landschapselementen, mobiliteitskeuzes en het energiezuinige karakter van de woningen. Een vierde van de oppervlakte van de wijk is parkgebied. “Het is wonen in een natuurlijke omgeving. Water en groen zijn heel aanwezig. De woningen worden compact gebouwd. Duurzaamheid is het sleutelwoord, op vlak van bouwmaterialen, energiebeheer, waterhuishouding en afvalbeleid. In de wijk is de auto te gast. De wijkparkeerplaatsen verzamelen de auto’s van bezoekers. Wandel- en fietspaden doorkruisen de wijk. Kortom, dit is de wijk van morgen. Hier zijn al heel wat andere steden en gemeenten een kijkje komen nemen, hoe wij het hier aanpakken.”

Groeien

Bij de ontwikkeling van de wijk ligt de focus op wonen en lijkt minder rekening te zijn gehouden met het inplannen van mogelijkheden voor lokale handelszaken als een bakker of kruidenier, horeca en ontmoetingsmogelijkheden. “In samenspraak met onze architect hebben we onze plannen nog aangepast en zullen we een ontmoetingsruimte inrichten in ons gebouw”, geeft SNMH-voorzitter Marijke Henne (N-VA) wel aan. Stadsplanoloog Bart Van Lokeren en stedenbouwkundig architect Luc Eeckhout verwachten dat dit op termijn nog volgt. “Het doel is wel om hier een aantal kleinschalige zaken te krijgen. Dat is ook mogelijk. Er is evenwel altijd een kritische massa nodig, een minimaal aantal bewoners, dus naarmate de wijk groeit, volgt ook dat wel. Er is ook de omgeving van de Heistraat, hier vlakbij, waar nu al handelszaken zijn gevestigd die ook verder kunnen groeien.”

De infomarkt vindt zaterdagnamiddag 31 augustus plaats op het Helsinkiplein, van 14 tot 17 uur. In de onthaaltent krijgen bezoekers een algemene toelichting. Ze kunnen ook deelnemen aan een wandeling door de wijk, onder leiding van een expert, om 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur. Verder stelt elke partner zijn woonaanbod voor in een aparte stand. Info: www.clementwijk.be