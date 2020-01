“Dit doet ferm deugd!”: met meer dan zeshonderd het koude water in voor elfde Wase Ijsberenduik op De Ster Joris Vergauwen

12 januari 2020

17u16 0 Sint-Niklaas Op recreatiedomein De Ster zijn zondagmiddag meer dan zeshonderd mensen in het koude water gedoken bij de elfde Wase Ijsberenduik. Echt ijsberenweer was het niet, maar de koude wind en de watertemperatuur van 5 graden maakten het er toch een pittig frisse duik van.

De Wase IJsberenduik was aan zijn elfde editie toe. Meer dan zeshonderd deelnemers waren op deze winterse zondag met hun zomers badkostuum naar recreatiedomein De Ster afgezakt. En natuurlijk is zo’n ijsberenduik ook een beetje carnaval. De organisatie reikt immers prijzen uit aan de meest opvallend geklede badgasten. En opnieuw waren er heel wat al dan niet smaakvol uitgedoste deelnemers van de partij. Een groep jongens van de scouts van Sint-Gillis-Waas bijvoorbeeld dook met een pamper het water in. En uiteraard mocht ook de mankini niet ontbreken. “Het is al koud genoeg, er mag ook nog wat gelachen worden hé!”, klonk het.

5 graden

Maar natuurlijk moest iedereen ook het koude water in. De watertemperatuur bedroeg zo’n 5 graden. Een echt koude dag was het nietn met zo’n 8 graden, maar de strakke wind beukte toch stevig in op de winterwitte lijven. “Gelukkig kun je na een korte opwarming snel het water in. Want daar krijg je het merkwaardig genoeg echt warm van. Het doet heel veel deugd, als je na de duik maar snel een beschut plekje vindt om op te drogen.”

Voor de kick, de ervaring of gewoon na een weddenschap: iedereen had wel een reden om deel te nemen aan de ijsberenduik. “Wij waren erover bezig aan de familietafel tijdens de kerstdagen. Waarom zouden we het niet doen, dachten we. Maar om hier dan effectief vandaag in je zwembroek op het strand van De Ster te staan, dat is toch even wennen. Toch zijn we heel blij dat we het gedaan hebben. Het is echt heel fijn", klonk het.

Met een winterdorp op het strand, veel winterse drankjes, dj Icebear en het BK cyclocross op groot scherm bleef het ook ná de duik nog gezellig druk op De Ster.