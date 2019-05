‘Dichters thuis in Puivelde’: vijf dichters lezen voor in vijf woonkamers JVS

27 mei 2019

14u41 0 Sint-Niklaas Voor de vijfde keer vindt komende donderdag 30 mei ‘Dichters thuis in Puivelde’ plaats. Op het menu: vijf dichters, vijf woonkamers én een poëtisch-muzikale afsluiter in de kerk.

Het Cultuurcentrum van Sint-Niklaas, de Bib en auteur Frank Pollet zetten voor de vijfde keer hun schouders onder ‘Dichters thuis in Puivelde’. Het bijna ontroerend mooie Puivelde, het kleine gehucht bij deelgemeente Belsele, vormt het decor voor een namiddag waarop vijf dichters de hoofdrol spelen. In vijf woonkamers in het dorp lezen zij voor.

Dichters van dienst dit jaar zijn Geert De Kockere, Frank Pollet, Joke Van Leeuwen, Peter Verhelst en Tania Verhelst. Daarna is er een dichterlijke en muzikale apotheose in de parochiekerk met Astrid en Jana Arns, muzikaal bijgestaan door Joris Vanvinckenroye.

Tickets kosten 7 euro. Gereserveerde tickets en een plannetje met de locaties liggen donderdag 30 mei klaar vanaf 13 uur in café Brouwershuis in Puivelde. Er zijn sessies om 14, 15 en 16 uur. De afsluiter in de kerk vindt plaats vanaf 17 uur.

Info en reservaties: stadsschouwburg, Paul Snoekstraat 1 in Sint-Niklaas, 03/778.33.66, www.ccsint-niklaas.be.