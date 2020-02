“Deze ballontraditie mag niet verloren gaan”: straks gasballons op waterstof tijdens Vredefeesten? Stad laat haalbaarheidsstudie maken Joris Vergauwen

05 februari 2020

16u10 0 Sint-Niklaas Is er nog een toekomst voor de prachtige gasballons tijdens de Vredefeesten? Niet met het stilaan onbetaalbare helium, wél met het veel goedkopere waterstofgas. Om de authentieke gasballons op het ballonfestival te behouden, laat het Sint-Niklase stadsbestuur een studie opmaken. Die risico-analyse moet uitwijzen wat de mogelijkheden zijn om over te schakelen op waterstofgas voor het opstijgen van gasballons op het grondgebied van Sint-Niklaas, dat het centrum is van de Belgische ballonvaart. “We willen immers héél graag die bijzondere traditie in ere houden”, klinkt het bij organisator Roy Sax en burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

In het eerste weekend van september kijken elk jaar tienduizenden mensen bewonderend naar de lucht, als op de Grote Markt in Sint-Niklaas tientallen warmeluchtballons en specialevormballons opstijgen. Het ballonfestival tijdens de Vredefeesten is uniek, niet alleen omdat nergens anders ter wereld zovele ballons opstijgen in het midden van een stad. Het is ook het enige ballonfestival in ons land waar nog gasballons opstijgen. Alle ogen zijn nu gericht op de warmeluchtballons, maar die hebben pas in 1970 hun intrede gedaan op het ballonfestival, dat al sinds 1948 bestaat. De Vredefeesten zijn groot geworden met de gasballons. Het was André Sax, grootvader van de huidige organisator Roy Sax, die na de Tweede Wereldoorlog een wedstrijd voor gasballons uitschreef. Al meteen kreeg die manifestatie internationale bekendheid. Het was de start van een lange traditie.

In 1948 stegen vijf Belgische piloten op, maar al vanaf de tweede editie kreeg de wedstrijd een internationaal karakter met de deelname van Fransen en Nederlanders. Nog later namen er ook Zwitsers, Amerikanen, Duitsers, Britten, Australiërs, Polen en Japanners deel. Het opzet van de wedstrijd was zo dicht mogelijk te landen bij een vooraf bepaald punt. Tot 1981 gold deze wedstrijd ook als het Belgisch kampioenschap.

Overschakelen op waterstof

Die traditie dreigt nu verloren te gaan. Het heliumgas is immers veel te duur geworden. Bij de laatste editie van de Vredefeesten was er nog één gasballon aanwezig, die door het mindere weer niet is opgestegen. Het jaar voordien waren het er twee. Ter vergelijking: decennialang waren er op de Grote Markt een twintigtal gasballons van de partij.

Om het gasballonvaren weer mogelijk te maken, is er een alternatief: waterstofgas. Dat is veel goedkoper dan helium. In onder meer Duitsland, Zwitserland, Nederland en de Verenigde Staten wordt er wel met waterstofgas gevlogen, maar in ons land is het nog niet gebruikelijk. “Daarom laten we een haalbaarheidsstudie opmaken, om na te gaan of we met waterstofgas kunnen werken”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Het heliumgas dat we tot nu toe gebruikten, is de laatste jaren enorm in prijs gestegen. Daardoor is het niet meer haalbaar om zelfs maar één gasballon te laten opstijgen. Op basis van de resultaten van die studie zullen we beslissen of we kunnen overschakelen op waterstofgas. We hopen uiteraard dat de traditie van de gasballons kan blijven bestaan en zelfs opnieuw kan groeien. Het heeft een grote betekenis en spektakelwaarde.” Bij de Gordon Bennett Cup, de belangrijkste gasballonwedstrijd ter wereld, wordt bovendien óók gevlogen met waterstofgas.

Kunst

Een ‘vertrouwde’ warmeluchtballon werkt op warme lucht. Door de lucht in de ballon warmer te houden dan de omgevingslucht stijgt de ballon. Een gasballon is gesloten, en gevuld met een gas dat lichter is dan lucht: helium of waterstof. Een gasballon is nauwelijks vergelijkbaar met een warmeluchtballon. Met een gasballon varen, is ook een echte kunst. “Als een heteluchtballon zakt, dan volstaat het om gas te verbranden om weer hoogte te winnen. Een gasballon daarentegen vertrekt met honderden kilo’s zandzakjes. De kunst is om de juiste hoogte te vinden en zo in een goede richting te vliegen. Zakken doe je door gas te lossen, stijgen door zand overboord te gooien. Het is echt precisiewerk”, klinkt het bij ballonvaarders.

“Meer dan nostalgie alleen”

Voor organisator Roy Sax van het ballonfestival tijdens de Vredefeesten kan een omschakeling op waterstofgas een belangrijke nieuwe impuls geven. “Bedoeling is om de oudste ballontraditie in ere te houden en ook weer nieuw leven in te blazen in Sint-Niklaas. We trachten een reddingsmiddel te vinden om die mooie traditie te bewaren. Anders gaat het verloren. En dat zou heel spijtig zijn, na bijna 75 jaar. In ons land is er nog niet voldoende ervaring met het gebruik van waterstof in de ballonvaart, in tegenstelling tot andere landen. Daar werd vroeger ook helium gebruikt, maar omwille van de hoge kostprijs hebben ze die omschakeling al gemaakt. We moeten nu de resultaten van de haalbaarheidsstudie afwachten. We willen graag die piste onderzoeken en bekijken wat het zou kunnen betekenen om, in alle veiligheid natuurlijk, die traditie in ere te kunnen houden.”

Volgens Roy Sax is gasballonvaren niet alleen nostalgie. “Het is heel anders dan varen met een warmeluchtballon. Het is een heel speciale ervaring, een totaal andere belevenis. Je ervaart de absolute stilte in de lucht. Het is prachtig. En zo’n gasballon is gewoonweg ook heel mooi. Varen met een gasballon is nostalgie, maar het is meer dan dat. Daarom zijn er in ons land ook heel wat sympathisanten die de gasballonvaart verder willen promoten en ondersteunen. En dat kan alleen maar als we deze bijzondere traditie kunnen blijven beleven.”