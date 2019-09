“Dementie meer bespreekbaar én zichtbaar maken”: lokale handelaars krijgen communicatietips en sticker Campagne ‘Dementievriendelijk Sint-Niklaas’ nog tot eind september JVS

12 september 2019

14u08 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is donderdagvoormiddag een campagne op gang geschoten om de stad nog ‘dementievriendelijker’ te maken, onder het motto ‘Het leven eindigt niet wanneer dementie begint’. Ook de lokale handelaars in Sint-Niklaas worden deze keer nauw betrokken. Zij krijgen communicatietips voor aan de toonbank en een dementievriendelijke sticker om aan hun deur of raam te hangen. “Kleine boodschapjes kunnen blijven doen, bij de bakker of beenhouwer in de buurt, is enorm belangrijk voor mensen met dementie.”

Nog tot eind deze maand zet Sint-Niklaas, die in 2012 een dementievriendelijke stad werd, in op een campagne die heel aanwezig is in het straatbeeld. Rond de Grote Markt hangen vlaggen, donderdagvoormiddag droegen marktkramers de dementievriendelijke button en de komende weken zullen ook de lokale handelaars worden betrokken. “Gaan winkelen, blijft voor mensen met dementie heel belangrijk. Voor iedereen is dat vanzelfsprekend, maar niet voor mensen met dementie. Ze ondervinden veel hindernissen, ze voelen zich soms niet meer welkom. Daarom breiden we de campagne dit jaar uit naar lokale handelaars”, klinkt het bij schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen), schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld) en stadsmedewerkers Eline De Keulenaer en Sara Janssens.

Bakkers, beenhouwers, groentewinkels en andere kleine middenstanders krijgen communicatietips van de stad, om op de juiste manier om te gaan met mensen met dementie. Ze kunnen ook een sticker aan hun deur of raam hangen om aan te tonen dat mensen met dementie er heel welkom zijn.

Sneukeltocht

Volgende dinsdag 17 september vertrekt er vanuit woon-zorgcentrum De Ark in de Kalkstraat een sneukeltocht voor mensen met dementie. “We gaan tien handelaars bezoeken die heel dementievriendelijk zijn, onder meer Van Poeck, Leonidas, Crèmerie François en café De Graanmaat, waar we allemaal een hapje voorgeschoteld krijgen. Dat wordt heel bijzonder. Vaak herinneren mensen met dementie de naam van hun kinderen niet meer, maar de naam van een winkel of horecazaak doet soms wél nog een belletje rinkelen”, aldus Marleen Coevers van De Ark.

Heel wat zorgpartners en instellingen zijn de komende weken betrokken bij de campagne. Het Zorgpunt organiseert bijvoorbeeld drie toneelvoorstellingen in rusthuizen. In de bib is er op 19 september het ‘Praatcafé Dementie’, samen met de familiegroep Dementie Sint-Niklaas. En in het SteM Zwijgershoek is er een dementievriendelijke gidsbeurt, waar men de zintuigen prikkelt om warme herinneringen te doen opborrelen.

Alle info bij de dienst samenleving van de stad: 03/778.37.19