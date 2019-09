‘De Passie’ in april op Grote Markt: “Mikken op 8.000 toeschouwers” Joris Vergauwen

15 september 2019

15u12 2 Sint-Niklaas Op zaterdag 4 april 2020 vindt op de Grote Markt van Sint-Niklaas ‘De Passie’ plaats, een muzikaal event dat het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse en toegankelijke manier brengt. Regisseur Stefan Van Guyse krijgt een cast met onder meer David Cantens (Jezus), Jan Schepens (Judas), Katrien De Becker (Maria), Harry Deswarte (Kaiafas), Peter Thyssen (Pilatus) en Marjan De Gendt (Maria Magdalena). Het is een organisatie van de parochie van Sint-Niklaas, dat mikt op 8.000 toeschouwers.

Het beroemde Passieverhaal van Christus in openlucht brengen, met hedendaagse Nederlandstalige nummers en met een hele reeks bekende Vlamingen en bekende Waaslanders: dat wordt ‘De Passie’. Het vindt plaats op 4 april 2020, in de week voor Pasen. Al een jaar is de parochie van Sint-Niklaas bezig met de voorbereidingen.

Dit spraakmakende multimediale event, via Nederland overgewaaid uit Engeland (The Manchester Passion), vertelt het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse en toegankelijke manier. In 2014 werd het in Merchtem gebracht, voor 8.000 mensen, en in 2016 in Lier, ook voor zoveel volk. In 2020 is Sint-Niklaas aan de beurt. De parochie wil hier minstens zoveel toeschouwers bereiken, met een groots spektakel op de Grote Markt.

Cast

De cast is nu samengesteld. Regisseur Stefan Van Guyse brengt De Passie met David Cantens (Jezus), Jan Schepens (Judas), Katrien De Becker (Maria), Brent Pannier (Petrus), Jasper Heyman (Johannes), Harry Deswarte (Kaiafas), Peter Thyssen (Pilatus), Marjan De Gendt (Maria Magdalena), Jelle Palmaerts en vele anderen. “Zie het als een groots concert, en niet zozeer muziektheater of musical. Je hoeft ook niet diepgelovig te zijn om dit te beleven. Het wordt een magisch moment, met het verhaal van Jezus dat over de universele liefde gaat, nog steeds een heel hedendaagse boodschap”, vertellen regisseur Stefan Van Guyse, coördinator Chris De Beer en pastoor-deken Raf Vermeulen. “We willen er vooral ook een verhaal van inclusie van maken, door iedereen te betrekken, zowel jong als oud, maar ook mensen met een beperking. We werken met bekende Vlamingen, waarvan de meesten een band hebben met Sint-Niklaas en het Waasland, én met heel veel lokaal talent.”

Groot spektakel

Na de viering van 800 jaar parochie in Sint-Niklaas in 2017 gaat de parochie nu de uitdaging aan om de vierde editie van De Passie te realiseren. “Het wordt een groots spektakel, waarvoor we de komende zes maanden intensief aan de slag gaan. We doen dit omdat we geloven dat het de moeite waard is om het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse manier te brengen en dat het verhaal van Jezus’ lijden, sterven en verrijzen verder moet gaan. Het wordt een hele krachttoer, dat beseffen we. En het is maar één voorstelling. Erop of eronder dus, en anders mogen ze ons kruisigen!"

Info: www.depassie.be.