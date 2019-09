“De meerwaarde van een goeie reisagent zal nu veel meer naar boven komen”: reisbureau Scaldis Reizen niet bezorgd over nasleep Thomas Cook-faillissement JVS

24 september 2019

12u55 0 Sint-Niklaas Scaldis Reizen in Sint-Niklaas is een zelfstandig reiskantoor, maar ook een ‘Thomas Cook Travelshop’. Sinds maandag lopen er telefoontjes binnen van ongeruste reizigers. “Maar het valt mee, er is geen paniek”, stelt zaakvoerder Glenn De Hert. Hij ziet ook geen nadelige effecten op termijn door het faillissement van de grote Britse touroperator. “Integendeel. Hierdoor zal de meerwaarde van een goeie reisagent nog meer naar boven komen.”

Als ‘Thomas Cook Travelshop’ volgt men bij Scaldis Reizen, aan de Prinses Joséphine Charlottelaan in Sint-Niklaas, de situatie de laatste dagen uiteraard op de voet. “Maar voor ons verandert er eigenlijk niks. Wij zijn een zelfstandig reiskantoor onder een franchiseconcept. We blijven onze klanten uiteraard correct informeren over Thomas Cook België. En al onze pakketreizen zijn gedekt door het Garantiefonds Reizen, waar wij ook lid van zijn”, aldus Glenn De Hert van Scaldis Reizen.

“Geen paniek”

“We krijgen telefoontjes van ongeruste reizigers, wat te begrijpen is. Maar het valt eigenlijk nog mee. De bezorgdheid is niet dramatisch, er is geen paniek. De ongerustheid is er vooral bij mensen die binnenkort zouden vertrekken of plannen hebben in de herfstvakantie. Dat zij vragen hebben, is uiteraard volledig te begrijpen.”

Bij Reizen Scaldis vormen de Thomas Cook-reizen maar een deel van het aanbod. “We hebben onze eitjes niet allemaal in hetzelfde mandje gelegd. We hebben ook geen schrik voor morgen, als ze zeggen dat Thomas Cook België en Neckermann België er ook mee ophouden. Voor mijn kantoor is er dus geen probleem. Mijn personeel moet zich ook geen zorgen maken. We zijn 100 procent zelfstandig. Wat er natuurlijk zit aan te komen, is bijna een monopolie van TUI op de Belgische markt, wat betreft de klassieke strandvakantiebestemmingen. Maar het is nog niet zeker dat Thomas Cook België ophoudt te bestaan. Voor hetzelfde geld gaan ze onafhankelijk verder met Duitsland en komt misschien de oude naam van Sunsnacks terug boven. Dat weten we allemaal nog niet.”

Meerwaarde van reisagent

“Voor onafhankelijke reiskantoren is dit geen probleem. Integendeel, hierdoor zal de meerwaarde van een goeie reisagent nog meer naar boven komen. Wij zijn niet gebonden aan TUI of aan Thomas Cook. Wij kunnen de vluchten ook apart boeken, hotels apart boeken en transfers apart regelen bij lokale leveranciers. Dus voor ons is er absoluut geen probleem. Maar ik begrijp uiteraard heel goed dat er paniek is in de reiskantoren waarvan Thomas Cook eigenaar is, waarvan het personeel op de loonlijst staat van Thomas Cook. Dat die mensen panikeren en vrezen voor hun job, dat snap ik honderd procent.”