“De koers betekent nu écht even helemaal niks meer”: wielercommentator José De Cauwer over de stilte en zijn koersloze leven

Sint-Niklaas

Zondag is er wel de ‘Ronde tegen Corona’ , maar niet Vlaanderens Mooiste. In deze weken is de stem van wielercommentator José De Cauwer (70) normaal gezien alomtegenwoordig, maar nu blijft het stil. De Waaslander ademt koers, al zijn hele leven, maar toch bloedt zijn hart nu níet. “De koers betekent nu écht even helemaal niks meer.”