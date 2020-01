“De eerste stappen naar een nieuw zwembad”: stad schakelt vier studiebureau’s in voor in totaal 375.700 euro Joris Vergauwen

22 januari 2020

09u27 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege maakt meteen werk van het nieuwe zwembad op Puyenbeke. Het gaat vier studiebureau’s aanstellen: voor juridische ondersteuning bij de keuze van een private zwembadpartner, om een inrichtingsplan voor Puyenbeke uit te tekenen, om een participatietraject uit te stippelen en om een mobiliteitseffectenrapport op te stellen. Alles samen trekt de stad daar 375.700 euro voor uit.

Na de beslissing van de bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld om een nieuw zwembad te bouwen op Puyenbeke eind vorig jaar wordt er in het begin van het nieuwe jaar meteen gas gegeven. De gemeenteraad moet zich vrijdag uitspreken over de gunningsvoorwaarden voor het inschakelen van liefst vier studiebureau’s.

“In november hebben we de principiële beslissing genomen om een nieuw zwembad in te richten op Puyenbeke. Vandaag starten we met de concrete uitvoering, in vier stappen”, schetst schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA).

Juridische ondersteuning

De stad gaat op zoek naar een juridische partner, waarvoor 200.000 euro wordt uitgetrokken. “Het is heel belangrijk om op een goeie, onafhankelijke manier juridische steun te krijgen. Ook andere lokale besturen hebben in gelijkaardige trajecten zo’n partner onder de arm genomen. We willen juridisch sterk staan in het aanstellen en opvolgen van de DBFMO-partner die het zwembad gaat bouwen en beheren. Die juridische partner moet de stad onder meer ondersteunen bij het voeren van de onderhandelingen en advies geven bij de juridische en financiële keuzes.”

Inrichtingsplan Puyenbeke

Voor de opmaak van een ruimtelijke visie voor Puyenbeke breidt de stad de opdracht voor het Nederlandse studiebureau Palmbout Urban Landscapes uit, dat al bezig was met de opmaak van een streefbeeld voor de noordelijke groene lobben. Daar is een bedrag van 45.700 euro mee gemoeid. “Dit bureau moet een ruimtelijke visie ontwikkelen voor het sport- en recreatiepark Puyenbeke. We willen de site doorwaadbaar maken, extra bos creëren, fiets- en wandelpaden inrichten, de Molenbeek er een plek geven,... Dit bureau moet een concreet inrichtingsplan uitwerken. We vragen ook om rekening te houden met de mobiliteitsstudie en het participatietraject, die meteen ook worden opgestart. Dat moet synchroon verlopen.”

Participatie

“Inspraak in dit belangrijk dossier is zeer wenselijk, dat willen we grondig ter harte nemen. We hebben een aantal doelgroepen geselecteerd om te betrekken in het hele traject, van de buurtbewoners, scholen en sportclubs tot de huidige bezoekers van het Sinbad als de groep potentieel nieuwe bezoekers. Elke groep heeft zijn eigen bezorgdheden. We verwachten van dit bureau een concreet plan van aanpak en begeleiding in het hele participatietraject, waarmee we in maart willen starten.” Hiervoor wordt 100.000 euro uitgetrokken.

Mobiliteit

Voor de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport tot slot is er een budget van 30.000 euro. Een bureau moet zich buigen over het belangrijk mobiliteitsvraagstuk voor dit stadsdeel met de komst van een nieuw zwembad. “Deze studie moet duidelijk maken wat het toekomstig effect van het verkeer is, wat de gewenste routes zijn voor zachte weggebruikers en de optimale invulling voor het openbaar vervoer, hoeveel parkeerplaatsen er moeten komen en welke verkeersmaatregelen er zullen moeten worden genomen.”

