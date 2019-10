“De beste verlichting in de hele regio volgens de voetbalbond”: nieuwe ledverlichting voor voetbalterrein FC Sint-Niklaas JVS

29 oktober 2019

21u45 2 Sint-Niklaas Het C-terrein van stedelijk sportcentrum Puyenbeke heeft een nieuwe ledlichtinstallatie gekregen.

Als de spits van voetbalclub FC Sint-Niklaas kansen mist, zal het niet aan de verlichting liggen. De stad heeft zo’n 50.000 euro geïnvesteerd in een nieuwe ledlichtinstallatie voor het C-terrein van sportcentrum Puyenbeke, waar voetbalclub FC Sint-Niklaas gevestigd is. Die club, actief in derde provinciale, huurt vier terreinen op Puyenbeke. Op het C-terrein speelt de eerste ploeg van FC Sint-Niklaas.

Hele verbetering

“De lichtinstallatie op dit terrein was verouderd. Avondmatchen waren niet meer mogelijk. Daarom hebben we beslist om de hele lichtinstallatie te vernieuwen. We hebben de vier pylonen gerecupereerd van het voormalige G-terrein, waar het nieuwe baseball- en BMX-terrein zijn ondergebracht”, aldus sportschepen Peter Buysrogge (N-VA).

Op die pylonen is de nieuwe ledlichtinstallatie geplaatst. Een hele verbetering voor FC Sint-Niklaas, zo blijkt. “We hebben de beste verlichting in de ruime regio, volgens de voetbalbond. We kunnen hier nu op een perfecte manier onze avondwedstrijden afwerken”, zegt voorzitter Herwig Hanssen van FC Sint-Niklaas.

Eerder liet het stadsbestuur al ledverlichting plaatsen aan het voetbal- en atletiekterrein van sportcentrum De Witte Molen en aan de jeugdterreinen van sportcentrum Ter Beke in Sinaai. “En ook de volgende jaren plannen we ledverlichting op verschillende andere sportterreinen”, klinkt het.