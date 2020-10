“De beste start voor baby’s. Moedermelk kan zelfs remedie zijn tegen COVID-19": heel bewuste Wereldborstvoedingsweek in AZ Nikolaas Joris Vergauwen

05 oktober 2020

15u25 0 Sint-Niklaas Deze week is het de ‘Wereldborstvoedingsweek’. Op de materniteit van AZ Nikolaas is er op dat vlak tijdens de coronamaanden een bewustwordingsproces ingezet, met veel meer rust en geborgenheid. Heel belangrijk om moeders en hun kind de beste start te gunnen, zo blijkt. “In moedermelk worden nu ook al antistoffen tegen COVID-19 teruggevonden.”

Het leven stond op pauze tijdens de lockdown, maar niet op de materniteit in AZ Nikolaas. Daar werden uiteraard baby’s geboren. “Net zoals altijd. Maar dat gebeurde zonder bezoek op de kamers. En er heerste vooral rust en intimiteit. We leerden dus ook de voordelen kennen”, klinkt het in het Wase ziekenhuis.

Waar de materniteit vroeger veel bezoekers te verwerken kreeg, ligt de focus nu volledig op de baby en de zorg, stelt hoofdvroedvrouw Marleen Van Puymbroeck van AZ Nikolaas. “We willen hieruit leren. Te veel bezoek is niet comfortabel. Uiteraard is er nood aan ondersteuning van de directe omgeving. We moeten dan ook zoeken naar een methode die rust garandeert en voldoende ondersteuning biedt.”

In Amsterdam heeft een onderzoeksgroep antistoffen tegen COVID-19 teruggevonden in moedermelk. Kortom, moedermelk als remedie tegen COVID-19!

Tijdens deze Week van de Borstvoeding gaat er dan ook veel aandacht naar rust en geborgenheid, om moeders en hun kind de beste start te gunnen. “AZ Nikolaas draagt borstvoeding hoog in het vaandel. We hebben niet voor niks het label van ‘Baby Friendly Hospital’. Ook tijdens deze pandemie bevestigden alle wetenschappelijke onderzoeken dat borstvoeding de norm blijft. De Wereldgezondheidsorganisatie gaf een duidelijk signaal: ook bij COVID-19 blijft exclusief moedermelk tot zes maanden het gezondste advies. Sterker nog: in Amsterdam heeft een onderzoeksgroep antistoffen tegen COVID-19 teruggevonden in moedermelk. Kortom, moedermelk als remedie tegen COVID-19! We kijken uit naar de verdere resultaten van dit onderzoek. Eén ding is dus zeker: AZ Nikolaas blijft zich ook tijdens deze pandemie inzetten voor de beste start in het leven.”

“Genieten”

En het is nu ook veel rustiger op de materniteit. Of zoals de kersverse moeder Amina het verwoordt: “Hoewel ik het bezoek van mijn ouders, zussen en broers miste, was ik blij dat ik al de rest niet hoefde te zien. Dat ik lekker kon genieten van de rust en van onze dochter.”

Voor Eline was het toch even aanpassen na haar bevalling. “Ons verblijf op de materniteit was heel mooi, maar ook een beetje bevreemdend. Bezoek was niet toegelaten, er waren overal mondmaskers en er heerste toch een wat speciale sfeer. De lieve vroedvrouwen, verpleegkundigen en ander ziekenhuispersoneel maakten echter veel goed. En we kregen, nog steeds trouwens, alle tijd om met ons drietjes aan de nieuwe situatie te wennen, elkaar te leren kennen en te genieten van de tijd samen.”