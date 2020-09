“Creatief zijn en oplossingen bedenken, meer dan ooit”: vijf Sint-Niklase ondernemers over hun coronamaanden

Sint-Niklaas

Het is een half jaar geleden dat corona zijn intrede deed in het land en ons leven volledig overhoop gooide. In het dossier ‘Commerce vs Corona’ houden we een vinger aan de pols bij de lokale middenstand. Uit gesprekken met vijf Sint-Niklase ondernemers blijkt de ene sector al beter bestand tegen een pandemie dan de andere. Eén ding hebben ze allemaal gemeenschappelijk: ze kijken vooruit en proberen op een creatieve manier deze periode te overbruggen.