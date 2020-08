“Corridor voor voetgangers tussen terrassen”: andere verkeerscirculatie op Grote Markt Joris Vergauwen

19 augustus 2020

13u05 0 Sint-Niklaas De verkeerssituatie op de Grote Markt van Sint-Niklaas is opnieuw aangepast. Voetgangers krijgen voortaan een ‘corridor’ door de horecaterrassen.

In juni werd de verkeerscirculatie veranderd op de Grote Markt, aan de kant van de cafés. De horecazaken kregen immers de mogelijkheid om hun terraszone uit te breiden tot aan het fietspad. Het fietspad zelf werd een voetgangerszone in de richting van het Heymanplein naar het stadhuis. In de andere richting moesten voetgangers over de houten esplanade. De autobaan werd een fietsstraat en aan het OLV-plein stond een bord met ‘enkel plaatselijk verkeer’. Dat was niet altijd voor iedereen even duidelijk, zo bleek meermaals.

Voortaan gelden er opnieuw andere verkeersregels. Fietsers kunnen opnieuw op het fietspad, de fietsstraat wordt opgeheven. Voor voetgangers is er nu een andere oplossing. “We hebben een duidelijk afgelijnde corridor uitgetekend, door de horecaterrassen aan de kant van de Nieuwstraat en aan de kant van het vroegere postgebouw”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Fietsers kunnen weer volledig en exclusief het fietspad gebruiken. De beperkingen op het doorgaand verkeer op de Grote Markt zijn hiermee ook opgeheven.”