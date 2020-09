“Coronavirus krijgt ons niet klein!”: medewerkers AZ Nikolaas gaan Jerusalema Dance Challenge aan Joris Vergauwen

04 september 2020

14u09 58

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Sint-Niklaas Het personeel van het AZ Nikolaas heeft vrijdag tijdens de middagpauze even de dansschoenen aangetrokken, om zich te wagen aan de Jerusalema Dance Challenge. “We willen aan de buitenwereld tonen dat het coronavirus ons niet klein krijgt!”, klonk het enthousiast.

Iets voor 13 uur vrijdagmiddag liep het ziekenhuis een beetje leeg. Tientallen medewerkers van het AZ Nikolaas verzamelden op het grasplein voor het ziekenhuis aan de Moerlandstraat voor de Jerusalema Dance Challenge. Over heel de wereld wordt dat ludieke dansje intussen uitgevoerd, heel vaak door hulpverleners.

In Sint-Niklaas kreeg het personeel van het AZ Nikolaas de hulp van danssgroep In-Balance om de pasjes onder de knie te krijgen. En dan was het voor echt. Na de geweldige uitvoering klonk er een groot applaus. “We willen een signaal van hoop geven. We willen tonen dat we als ziekenhuizen, ondanks de crisis en de moeilijke periode, nog steeds als één team klaar staan voor onze patiënten en ook voor elkaar. De steun en de solidariteit onder de medewerkers het voorbije half jaar is ongekend. Dit warme gevoel willen we in deze dans gooien. We willen aan de buitenwereld tonen dat het coronavirus ons niet klein krijgt!” Ook in het AZ Lokeren toonden de medewerkers vrijdagmiddag hun danstalent.