“Corona heeft veel veranderd”: vastgoedsector beleeft grote drukte voorbije maanden Joris Vergauwen

25 augustus 2020

15u34 0 Sint-Niklaas Het gaat snel in de vastgoedsector in onze regio, sinds de heropstart in mei. En daar zit corona voor heel veel tussen. Veel huizen in de regio worden onmiddellijk verkocht aan de vraagprijs na een eerste bezoek. De aankoopbeslissing valt vaak al voor het einde van de rondleiding. Een beetje groen en buitenruimte blijkt voor vele kopers cruciaal. “Mensen zijn zich meer bewust van hoe ze wonen, door zolang thuis te hebben gezeten”, stelt vastgoedmakelaar Jurgen Beck uit Sint-Niklaas vast. Ook opvallend: heel wat Antwerpenaren zoeken het Waasland op na de lockdown.

Wie de voorbije maanden in de regio op huizenjacht is geweest, heeft het ongetwijfeld gemerkt. Het gaat snel. De eerste weken na de lockdown ging het zelfs razendsnel. En sindsdien is het voor vele vastgoedmakelaars een drukke periode gebleven. “Er is een heel duidelijk verschil met de periode voor corona en erna”, vertelt Jurgen Beck van vastgoedkantoor Claves in de Regentiestraat in Sint-Niklaas. “Sinds 11 mei, de dag dat we konden heropstarten, is het op vlak van bezichtigingen en snelle verkopen bijna explosief geweest. In mei en juni hadden we een overvolle agenda. Het was amper bij te houden. Veel huizen werden onmiddellijk verkocht aan de vraagprijs na een eerste bezoek. Soms viel de beslissing nog voor de rondleiding voorbij was. Het gaat toch mogelijks over de belangrijkste aankoop van je leven, die wordt beslist op basis van een kort bezoek. Maar toch gebeurde het, en meteen voor de vraagprijs. Het beslissingsproces van kopers verloopt veel sneller als voordien. Onderhandelen over de prijs is er veel minder bij, ook omdat kopers weten dat er na hen meteen twintig anderen klaar staan voor de bezichtiging. Het juist taxeren van een woning is natuurlijk cruciaal. Geen enkele verkoper laat graag 10.000 euro liggen en wil toch graag een vlotte verkoop. Het is de kunst om hier een goed evenwicht in te vinden. Dat ik zowel een beëdigd schatter ben als een vastgoedmakelaar helpt om een realistische inschatting te maken. Zo verkopen we in ons kantoor gemiddeld slechts 2,5 procent boven of onder de vraagprijs.”

“Meer groen en buitenruimte”

Voor heel veel kopers blijkt de lockdown in het voorjaar een bewustwordingsproces geweest. “Corona zorgt voor een definitieve verandering van het gedrag van kopers en huurders. Veel mensen die al die weken thuis hebben gezeten, zijn op een heel andere manier naar hun woonsituatie beginnen kijken. Een tuin en een terras bleken plots heel belangrijk tijdens de lockdown. En als dit nog eens gebeurt, willen veel mensen beter wonen. We merken echt een mentaliteitsverandering naar meer groen en meer buitenruimte. Thuis werken en daar de nodige ruimte voor hebben, is ook belangrijker geworden. Een terras aan een appartement is quasi noodzakelijk. Buiten kunnen zitten, is een basisbehoefte geworden na de lange lockdown. Ook mobiliteit lijkt aan belang te hebben gewonnen. In de file staan, is verloren tijd. Zo zien we dat veel Antwerpenaren naar het Waasland vluchten de voorbije maanden. Die mensen willen meer rust en ademruimte, geven ze zelf aan.”

“Amper nog huurwoningen”

Instapklare huizen zijn vandaag populairder dan appartementen. “En ook de vraag naar huurwoningen blijft enorm groot. Er staan vandaag enkele tientallen appartementen te huur in Sint-Niklaas, maar meer dan vijf huurwoningen vind je hier wellicht niet. Daar is een nijpend tekort aan. Voor investeerders liggen daar opportuniteiten.”

Gouden tijden dus voor de vastgoedsector? “Onze sector draait zeer goed, maar dit moet je ook in perspectief zien. Na het uitdoven van de woonbonus zagen we ook een soortgelijke explosie, maar daarna normaliseert de situatie ook. De coronalente is voor ons ook een rustige periode geweest, maar daarna hebben we heel goed gewerkt. We moeten het natuurlijk op jaarbasis bekijken. Maar nogmaals, het is toch duidelijk dat corona ook voor een aantal belangrijke veranderingen heeft gezorgd.”