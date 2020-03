“Compleet onterecht ontslagen bij MIWA”: werknemer voelt zich onheus behandeld door afvalintercommunale Joris Vergauwen

05 maart 2020

12u59 0 Sint-Niklaas Zijn ontslag als parkwachter bij afvalintercommunale MIWA zindert nog na. In mei vorig jaar kreeg Eddy Pagnon (49) uit Stekene zijn C4 na een incident met een bezoeker in het containerpark van Nieuwkerken. De camerabeelden hadden opheldering kunnen brengen. “Maar die wilde MIWA niet ter beschikking stellen en werden sneller dan de wettelijk voorgeschreven termijn gewist. Ik voel me het slachtoffer van vriendjespolitiek”, zegt de ontslagen werknemer. Volgens MIWA is er meer aan de hand. “Wij gaan niet zomaar over tot een ontslag.”

Op 26 maart 2019 gaat Eddy Pagnon (49) als parkwachter aan de slag bij afvalintercommunale MIWA. Een maand later, op 25 april, komt het in het containerpark van Nieuwkerken tot een incident met een bezoeker. “Die man kwam met groenafval naar het containerpark. Hij zag het als snoeihout, wat toen gratis kon worden aangeboden, maar ik zag echter dat het voor 80 procent om fijn tuinafval ging, wat een betalende fractie is. Ik sprak die man er op aan en zei dat hij zijn tuinafval aan de verkeerde kant aan het deponeren was. Die man voelde zich betrapt en uitte meteen dreigende taal. ‘Jij weet niet goed wie ik ben zeker? Ah, jij bent een ‘nieuwe’ hier. Op die manier zal je hier niet lang werken.’ Na nog wat discussiëren, sloeg die man mij hard op de borstkas en gaf hij aan: ‘Morgen sta je op den dop’. Ik was compleet verbouwereerd. Er volgden een paar gesprekken met mijn oversten bij MIWA over het voorval, waarbij ik op een grove manier op mijn nummer werd gezet. Ik werd zélf beschuldigd van agressief gedrag. Ik begon plots te beseffen dat er andere belangen speelden.”

Een week later, op 8 mei, kreeg Eddy Pagnon zijn ontslag. Op zijn C4 stond als reden ‘Verschil in visie op onderlinge samenwerking’. Eddy Pagnon probeerde zich nog te verdedigen, door met een aangetekend schrijven op 10 mei de camerabeelden op te vragen. “Op basis van die beelden zou ik kunnen bewijzen dat ik de waarheid sprak, dat ik helemaal niet door het lint ben gegaan zoals MIWA beweerde. Bovendien heb ik het recht om de camerabeelden te verkrijgen, zoals ook in het arbeidsreglement staat. Dat geeft aan dat de camerabeelden kunnen worden opgevraagd binnen een termijn van 31 dagen, wat ik dus gedaan heb. Maar de beelden heb ik nooit gekregen, ook niet na meerdere schriftelijke aanvragen de weken erna. Uiteindelijk heb ik bij de politie klacht ingediend tegen die bezoeker, maar die is geseponeerd. Waarom? Bij gebrek aan bewijs. Ook de politie kon immers de camerabeelden niet meer bekijken.”

“Slachtoffer”

Eddy Pagnon voelt zich onheus behandeld. “Het hele verhaal klopt gewoonweg niet. Als ik zogezegd agressief zou geweest zijn, hadden ze me om dringende redenen kunnen ontslaan. Dan had MIWA me ook niet meer moeten uitbetalen. En dat zouden ze met camerabeelden kunnen bewijzen. Maar zo is het niet gegaan en dus zijn de camerabeelden gewist. Die bezoeker heeft bovendien zijn geld teruggekregen, dat hij die dag alsnog moest betalen voor zijn groenafval. Dat is toch echt niet correct? Ik voel me dus niet alleen slachtoffer van vriendjespolitiek bij MIWA, maar ik ben ook geschoffeerd als inwoner van een MIWA-gemeente die jaarlijks 70 euro betaalt voor de werking van de intercommunale. Met belastinggeld hoor je geen privileges te geven aan sommigen.”

“Betreuren ontslag, maar juridisch correct verlopen”

Volgens MIWA is het verhaal niet volledig. “Eerst en vooral geven we om privacyredenen niet graag commentaar op individuele dossiers. Maar ik wil wel stellen dat we niet zomaar overgaan tot het ontslag van een medewerker”, reageert MIWA-directeur Sven Peeters. “Er waren voldoende feiten om een ontslag te rechtvaardigen. We betreuren dat, maar het was terecht. We stellen jammer genoeg vast dat de betrokken ex-werknemer hierover nog steeds heel kwaad is. Maar net als een werknemer rechten en plichten heeft, is dat ook het geval voor een werkgever. Een werkgever heeft het recht om te beslissen met wie hij werkt. En in dit geval bleek het niet de juiste werknemer te zijn op de juiste plaats. Over de camerabeelden: we gebruiken die beelden om de goeie werking te garanderen op onze parken. We hebben op de beelden het verbale dispuut gezien, maar de camera’s registreren geen geluid. We konden echter wel zien dat de feiten niet volledig overeenstemden met het verhaal van de betrokkene. De beelden zijn inderdaad niet bewaard gebleven. We hadden echter een perfect gemotiveerd dossier, juridisch correct. Dat vond ook de RVA. In dit verhaal zijn er echter geen winnaars. We hebben het goed willen oplossen, ook door de man nog uit te betalen. Helaas blijft dit ontslag nog aanleiding geven tot frustraties.”