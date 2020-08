‘Chateau sur l’eau’: Kasteel Walburg pakt uit met terras op kasteelvijver Joris Vergauwen

02 augustus 2020

16u47 0 Sint-Niklaas Een terras uitbreiden, kan ook op het water. Dat bewijst horecazaak Kasteel Walburg in het stadspark van Sint-Niklaas. Daar hebben de uitbaters met een stelling een terras ingericht op de kasteelvijver, onder de noemer ‘Chateau sur l’eau’. De eerste gasten op het waterterras waren Benjy en Nikita, die er hun huwelijk vierden.

Aan originele terrassen geen gebrek deze zomer in Sint-Niklaas. Kasteel Walburg voegt sinds dit weekend een bijzondere versie toe aan dat lijstje. De horecazaak in het stadspark heeft een terras op de kasteelvijver ingericht. ‘Chateau sur l’eau’, heet het, waar je kunt tafelen op een halve meter boven het water, naast het kasteel en vlakbij de vissen, eendjes en schildpadden. “Het was eerst een gek idee, maar het werd al snel een concreet plan”, vertelt uitbaatster Melissa Verniers. “We wilden graag de capaciteit van ons terras aan het kasteel uitbreiden. Omwille van de afstandsregels verliezen we toch een aantal zitplaatsen. Er is echter geen plaats om het terras te vergroten, behalve op het water. In samenwerking met ASV, een stellingbedrijf uit Sint-Niklaas, is het toch mogelijk geworden. Het is een origineel concept, waar zij ook graag aan meewerkten.”

Technisch gezien kwam er toch wat bij kijken, om een stabiele stelling te plaatsen op de bodem van de vijver. Het resultaat is bijzonder fraai. “Met kunstgras, planten en speciale verlichting creëren we hier sfeer en gezelligheid. En met het zicht op het kasteel en de vijver is het toch heel mooi tafelen!”

“Toch nog feestelijk”

De eerste gasten op het ‘Chateau sur l’eau’ waren het bruidspaar Benjy en Nikita. Zij stapten dit weekend niet alleen in het huwelijksbootje, maar nadien ook op het drijvend terras van het kasteel, samen met acht familieleden. “We hadden een huwelijksfeest gepland met honderd gasten in een zaal, maar dat kon niet meer. Door de plots strengere coronaregels moesten we opnieuw afbouwen. We houden nu een huwelijksfeestje met onze bubbel van tien. Gelukkig kunnen we op deze bijzondere locatie terecht. Dat maakt het toch ook heel feestelijk!”, aldus het kersverse bruidspaar.

‘Chateau sur l’eau’ blijft nog tot 13 september open. Je kan er reserveren voor de lunch of een diner. Info: info@walburg.be of 0473 42 54 89.