“Boekhandel is meer dan boeken alleen”: openingsweekend met heel wat fijne gasten in ‘t Oneindige Verhaal Joris Vergauwen

06 december 2019

In boekhandel 't Oneindige Verhaal in de Stationsstraat houden Hilde De Rore en Tommy Vaerewijck een feestelijk openingsweekend. Het is tegelijk ook een afscheid van Herwig Staes, die de boekhandel bijna een kwarteeuw heeft geleid. Een hele reeks gasten komen langs, er zijn signeersessies en kunstenaar Karl Meersman exposeert er een fijne selectie van zijn werken.

In juni kondigden Herwig Staes en zijn zoon Tim aan dat ze hun boekhandel ’t Oneindige Verhaal eind dit jaar zouden sluiten. Dat lokte heel wat ontgoochelde reacties uit. Bijna een kwarteeuw lang al behoort ’t Oneindige Verhaal tot het kruim van de Vlaamse kwaliteitsboekhandels. Er kwam echter snel goed nieuws. Schrijfster Hilde De Rore en fotograaf Tommy Vaerewijck kondigden nog diezelfde maand aan dat ze de boekhandel zouden overnemen.

We zijn nu eind 2019 en in plaats van de sluiting van de boekhandel vindt er dit weekend een openingsfeest plaats, tegelijk met een mooi afscheid van Herwig Staes. “Een officieuze opening is het dit weekend. De voorbije drie maanden hebben we een overgangsfase ingelast, waarbij Herwig ons alle facetten van de boekhandel heeft leren kennen. Nu is het echt volledig aan ons. Maar we willen Herwig ook het respect geven dat hij verdient. Daarom is het ook een afscheid in schoonheid voor hem, met een hele reeks fijne gasten”, vertellen Hilde De Rore en Tommy Vaerewijck.

De overnemers leggen meteen al een aantal nieuwe accenten. “We wisten dat we meer moesten doen dan alleen een boekhandel uitbaten. Er is veel concurrentie, dus moeten we met ‘t Oneindige Verhaal echt ons eigen verhaal schrijven, eigenzinnig en creatief. We zetten in op beleving, met een koffie- en theebar, met taart, met een exporuimte, een koopjeshoek, een uitgebreid luik fotografie,... We hebben ook cd’s en vinyl in huis, net als strips en geschenkartikelen. En we plannen heel vaak events, met lezingen en signeersessies. Een boekhandel moet leven. Volgende week hebben we bijvoorbeeld een hele reeks auteurs uitgenodigd die komen voorlezen uit eigen werk, in een groot hemelbed.”

Dat ‘t Oneindige Verhaal blijft bestaan, heeft de voorbije maanden toch heel wat losgemaakt. “En nog steeds krijgen we veel fijne reacties. Maar blijkbaar weet toch nog niet iedereen dat de winkel aan een nieuw hoofdstuk begint. Daarom is het ook wel goed om zo’n openingsweekend te organiseren.”

“Tien procent”

“Over de eerste maanden kunnen we alleen maar heel tevreden zijn. Het marcheert goed en dat is echt plezierig”, vervolgt Hilde. “Voor ons is het een beetje een stap in het onbekende en dan is het afwachten. We zijn hier ook uit ideologie mee begonnen. Maar er komt héél veel bij kijken en dat weet je niet op voorhand. Het is best confronterend zelfs. Ik dacht dat ik wel wat wist over de boekenwereld. Maar pas als je een boekenwinkel hebt, besef je hoe weinig je eigenlijk maar weet over boeken! Tien procent, zoveel wist ik erover. Ik leer dus elke dag heel veel bij!” (lacht)

Dit weekend is er heel wat te doen in ‘t Oneindige Verhaal in de Stationsstraat. Kunstenaar Karl Meersman komt langs en opent een expo met portretten, die nog tot eind deze maand in de winkel te bezichtigen zijn. Ook Raymond Geerts van Hooverphonic is van de partij. Anneleen Bru signeert haar kattenbijbel ‘Happy Cats Community’, tussen 10 en 12 uur. Schrijver Dirk Bracke signeert om 15.30 uur zijn boek ‘Watervrees’ en Chris Picavet zijn boek ‘Ik heb mijn vader niet gedood’. En vanaf 17 uur klinkt iedereen op Herwig Staes. Zondag 8 december is er een brunch met Toni Coppers en ‘s middags signeert Jan Rodts er zijn populaire ‘Vogelgids’.

Info: Facebook: ‘t Oneindige Verhaal