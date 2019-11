‘Black thursday’: Brainfreeze Coffee & Comics sluit vandaag de deuren JVS

10u31 0 Sint-Niklaas Brainfreeze Coffee & Comics in de Nieuwstraat in Sint-Niklaas sluit donderdag de deuren, exact vier jaar na de opening.

De koffiebar en winkel rond comics en popcultuur zit al een tijdje in moeilijke papieren. Zaakvoerder Steven Claes (37) heeft alles geprobeerd om de sluiting af te wenden. Een aantal vrienden en klanten hebben in oktober ook nog een crowdfundingsactie opgestart om Brainfreeze nieuwe toekomstperspectieven te gunnen, maar dat kon het tij niet meer keren.

Vandaag, donderdag 28 november, gaat Brainfreeze Coffee & Comics de laatste keer open, tot 17 uur, onder de noemer ‘Black thursday’. De zaak sluit exact vier jaar na de opening op 28 november 2015. Steven Claes gaf aan de vele klanten en fans van zijn winkel al een emotionele boodschap mee. “Brainfreeze Coffee & Comics was meer was dan gewoon een winkel. Vriendschappen voor het leven zijn gemaakt. Mensen hebben elkaar gevonden en voor velen was het gewoon een tweede thuis. Ik ben daar heel trots op. Ik ga jullie nooit vergeten.”

Op zaterdag 7 december gaat de winkel nog één keer open. “Om een laatste afscheid te vieren, met een stockverkoop, een laatste keer koffie en nog een laatste spelletje.”