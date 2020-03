“Binnen de week online verkoopplatform klaar”: Kompagnon wil lokale ondernemers op weg helpen Joris Vergauwen

18 maart 2020

11u04 28 Sint-Niklaas Het Wase strategisch bureau Kompagnon biedt lokale handelaars de mogelijkheid om binnen de week online te kunnen verkopen. “We zorgen snel voor een veilig, online verkoopplatform. Zo kunnen handelaars hun klanten toch bereiken en omzet draaien. We doen dat aan kostprijs, zonder winst te maken.”

Kompagnon is een Waas bedrijf dat in normale omstandigheden bedrijven helpt om hun groeidoelstellingen te realiseren op vlak van sales, marketing en HR. Het zijn nu heel andere tijden en daarom wil Kompagnon haar expertise gebruiken om lokale ondernemers verder te helpen. “We schuiven onze eigen opdrachten opzij om lokale handelaars online te krijgen. We begrijpen zeer goed dat deze periode een financiële ramp betekent voor de meeste ondernemers. Wie nu niet online actief is, verkoopt niks. Dat probleem willen we aanpakken. We kunnen lokale handelaars of kleine ondernemingen helpen met het opzetten van een online verkoopkanaal, binnen de week”, vertelt Yana Poelman van Kompagnon.

“Geen winst”

“Concreet zorgen we voor een veilig, online verkoopplatform dat je zaak binnen de week online zet. Zo kunnen handelaars hun klanten toch bereiken en omzet draaien. De webshop bouwen we in lijn met de huisstijl van het bedrijf, als die er is. En dit doen we voor een prijs van 1.500 euro exclusief btw. Aan kostprijs dus. Geen winst, maar wel een kans om de lokale ondernemer vooruit te helpen en samen het economisch weefsel in leven te houden. Wie het op dit moment niet ziet zitten om die kleine investering te maken of als de cashflow dat op dit moment niet toelaat, dan bouwen we de website gratis en nemen we een vergoeding van 25 procent op de omzet die via de website gegenereerd wordt. Zo hopen we echt élke handelaar die online wil verkopen verder te kunnen helpen. Gezien onze eigen capaciteit kunnen we wel slechts tien bedrijven per week helpen.”

Wat de handelaar mag verwachten: een eigen webshop op je eigen url www.shop.bedrijfsnaam.be (indien beschikbaar), 20 producten ingeladen en klaar om te verkopen, gekoppeld aan een online betaalsysteem (Bancontact en Paypall) en een twee uur durende opleiding om zelf extra producten toe te voegen en voorraad bij te houden.

Info: www.kompagnon.be/webshop.

info@kompagnon.be.

0492 40 93 84.