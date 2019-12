“Bijzonder portret van veertig inwoners”: tweede editie boek ‘Zo is Sint-Niklaas’ is klaar JVS

18 december 2019

23u17 0 Sint-Niklaas De tweede editie van het boek ‘Zo is Sint-Niklaas’ is uit. Opnieuw zijn er veertig inwoners geportretteerd, in woord en beeld.

Een jaar geleden bracht de stad het eerste boek ‘Zo is Sint-Niklaas’ uit, met de verhalen en portretten van veertig inwoners. Nu is het tweede boek klaar, met veertig andere Sint-Niklazenaren, elk met hun eigen verhaal.

Het boek moet een positieve kijk geven op Sint-Niklaas. “Een blik op de stad die het vandaag is, met de diversiteit die er is, en met de nadruk op wat ons verbindt als mensen op deze paar vierkante kilometer. Dit boek toont de inwoners van Sint-Niklaas zoals ze echt zijn. En op die manier kan dit boek aanzetten tot ontmoeting en verbinding, in een veranderende stad”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en welzijnsschepen Sofie Heyrman (Groen).

Elk portret levert een bijzonder persoonlijk verhaal op, met telkens een andere blik op de stad waar deze inwoners zijn opgegroeid of zijn komen wonen. En dat levert soms opmerkelijke vaststellingen op, zoals in het verhaal van Gert De Keyser (45), die zeven jaar geleden vanuit Antwerpen naar Sint-Niklaas verhuisde. “Het verbaast me telkens weer als me met enige achterdocht gevraagd wordt waarom ik hier in godsnaam ben komen wonen. ‘Wa komde gij hier zoeken? Hier is toch niets te doen’. Ongecompliceerde trots is de Sint-Niklazenaar wat vreemd.” (lacht)

Eind 2020 verschijnt de derde editie. Wie wil meewerken, kan contact opnemen met de stadsdienst communicatie op 03/778.30.81 of via communicatie@sint-niklaas.be.

Het boek ‘ Zo is Sint-Niklaas’ kost 5 euro en is verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor op de Grote Markt, aan de infobalie van het stadhuis en bij de Sint-Niklase boekhandels.