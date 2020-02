“Bijna de helft minder restafval”: afvalintercommunale MIWA maakt balans op na half jaar diftar Joris Vergauwen

18 februari 2020

15u28 2 Sint-Niklaas De hoeveelheid restafval is in Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster met bijna de helft gedaald door de invoering van diftar. “De komst van de grijze huisvuilcontainer heeft voor een gigantisch effect gezorgd. Het sorteergedrag is enorm veranderd”, klinkt het bij afvalintercommunale MIWA. Het ingezameld PMD-afval steeg met 64 procent, het GFT-afval met 34 procent.

In vier van de vijf MIWA-gemeenten is sinds 1 juli 2019 het diftarsysteem van kracht. Temse schakelde pas op 1 januari van dit jaar over. Afvalintercommunale MIWA maakte vandaag de balans op van de eerste zes maanden van de grijze huisvuilcontainer in Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster. “En we kunnen alleen maar enorm positief zijn. In zes maanden tijd zien we een enorme kentering in het sorteergedrag. Sinds de invoering van diftar is de hoeveelheid restafval met bijna de helft gedaald. Dat is gigantisch”, stellen MIWA-voorzitter Filip Baeyens (N-VA) en MIWA-directeur Sven Peeters.

Van januari tot juni 2019, de laatste zes maanden met de grijze huisvuilzak, haalde MIWA 8.919 ton restafval op. Van juli tot december 2019, de eerste zes maanden met de grijze huisvuilcontainer, was dat gedaald tot 4.814 ton, een daling van 46 procent. Gemiddeld per inwoner gaat het om een daling van 71 kg naar 38 kg.

Het ingezameld PMD-afval steeg van 894 naar 1.466 ton, een stijging van 64 procent. En ook het opgehaald GFT-afval ging de hoogte in, van 2.347 ton naar 3.145 ton, plus 34 procent. Papier en karton steeg lichtjes met 3 procent, naar 2.923 ton.

In Temse is diftar pas sinds 1 januari van dit jaar ingevoerd. De cijfers van de eerste maand geven ook daar een daling van 45 procent van het opgehaalde restafval aan, vergelijkbaar dus met de andere MIWA-gemeenten.

Aanslagbiljet

In Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster is het eerste aanslagbiljet sinds de invoering van diftar in de brievenbussen gevallen. In Sint-Niklaas komt dat volgende week. “Gemiddeld betalen inwoners voor de ophaling van de grijze huisvuilcontainer 20 à 25 euro, voor de eerste zes maanden. We zien echter inwoners die maar 2, 3 of 5 euro moeten betalen. Sommigen maken er echt een sport van. De ‘bak’ zet écht aan tot sorteren. Er waren op voorhand vele vragen over de meerkost van diftar, maar wie goed heeft gesorteerd, zal dat merken aan de afrekening. Bij 28 procent van de inwoners komt daar wel nog éénmalig de kostprijs van het slot voor hun container bij.”

MIWA had als uitdaging 25 procent minder restafval vooropgesteld. In Sint-Niklaas wilde men 40 procent minder. “Met 46 procent doen we het nog veel beter. Dit is dus echt een knap resultaat. We hadden slechte cijfers in vergelijking met andere Vlaamse regio’s. We moesten dus iets doen. En daarin zijn we ferm aan het slagen.”

Sluikstorten

Een aandachtspunt blijft wel het sluikstorten. “Gevoelsmatig denk ik dat het sluikstorten licht gestegen is”, geeft MIWA-voorzitter Filip Baeyens toe. “Maar dat is moeilijk in te schatten. Anderzijds is de alertheid voor sluikstorten en zwerfvuil fors verhoogd. Van zodra er ergens afval ligt, valt het meer op en wordt het meer gemeld. De ergernis daarover is nog nooit zo groot geweest.” In Temse zet de gemeente een mobiele camera in om sluikstorters op heterdaad te kunnen betrappen. In de Scheldegemeente merkt men ook dat er meer afval in en rond de publieke vuilnisbakken wordt achtergelaten.