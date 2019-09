“Bij 4 afvalophalingen al 2,8 kilo te veel aangerekend”: inwoner overweegt klacht tegen MIWA JVS

18 september 2019

19u15 2 Sint-Niklaas Met een bagageweegschaal en een ijkgewicht heeft Sint-Niklazenaar Marc Spandel de voorbije maanden nauwgezet bijgehouden hoeveel restafval hij via de grijze container aanbiedt. Bij vier ophalingen is er volgens hem in totaal 2,8 kilogram te veel aangerekend door afvalintercommunale MIWA. “En dat zou niet mogen. Als dat bij alle 53.000 afvalcontainers gebeurt, is dat gigantisch veel.”

Het is niet de eerste keer dat er vragen worden gesteld over de metingen in de vrachtwagens die het restafval ophalen in opdracht van afvalintercommunale MIWA. Sinds juli gebeurt dat in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster, vanaf 1 januari ook in Temse. Op dit moment zijn er zo’n 53.000 grijze afvalcontainers die de gezinnen in die Wase gemeenten gebruiken. Zij betalen voor het gewicht van het restafval.

“Niet laten oplichten”

Sint-Niklazenaar Marc Spandel weegt sinds het begin van het diftarsysteem het restafval dat hij in zijn grijze container aanbiedt. “Ik controleer het, want ik wil me niet laten oplichten. Ik heb me een weegtoestel aangeschaft, een bagageweegschaal, om efficiënt de container te kunnen wegen. Ik heb een duur ijkgewicht van 5 kilogram aangekocht bij een gespecialiseerde firma, zodat ik mijn weegtoestel perfect kan ijken. Zo is er geen discussie mogelijk. 5 kilo is nu eenmaal 5 kilo. Via het ijkgewicht heb ik vastgesteld dat mijn weegtoestel maximum 5 gram afwijking kan vertonen. Telkens ik mijn vuilcontainer op de stoep heb gezet, weeg ik die in ‘gevulde’ staat. Er staat een slot op, dus ik veronderstel dat er geen sluikstort bijkomt. Als de vuilkar de container gewogen en geledigd heeft, weeg ik de container opnieuw. Het verschil tussen de eerste weging en de tweede weging is normaal gezien het werkelijke gewicht waar ik voor moet betalen. In een spreadsheet hou ik alle data bij. En via een hieraan verbonden grafiek kan ik duidelijk zien dat de MIWA steeds een beetje méér gewicht aanrekent dan het werkelijke gewicht.”

Op vier ophalingen gaat het volgens hem om 2,8 kilogram afval dat te veel wordt aangerekend. “Het grootste verschil was 1,2 kilogram, op 21 augustus. Hoe meer afval je aanbiedt, hoe groter de fout blijkbaar. Ik heb vorige week schriftelijk mijn vaststellingen overgemaakt aan een MIWA-bestuurder, waarbij ik ook heb gesteld dat ik overweeg klacht in te dienen bij de politie voor oplichting. Bij de ophaling deze week was het plots wél correct. Ik blijf dit dus heel nauwgezet opvolgen. Als er nog inwoners mee willen doen, kunnen ze me contacteren. Als dit bij alle afvalcontainers gebeurt, is dat immers gigantisch veel. Op pakweg 20.000 klanten geeft dit al een maandelijks extraatje van 10.000 euro. Als we verplicht worden om te betalen per kilogram, dan willen we niet betalen voor gewicht dat niet bestaat. Anders is dat oplichting en overweeg ik een klacht bij de politie.”

“Niet te vergelijken”

Volgens communicatieverantwoordelijke Sara De Coster van MIWA is het weegsysteem wél in orde. “Verschillende weegsystemen vergelijken, is sowieso al heel moeilijk. Onze ophaalwagens en de weegsystemen worden echter regelmatig gecontroleerd. We kunnen ook ijkingsverslagen voorleggen. We zijn een overheidsinstelling. Alles begint bij een correcte meting. En een persoonlijke weegschaal kun je niet vergelijken met een diftarweegschaal. De ijkingsnormen liggen volledig anders. Het gewicht wordt ook afgerond op een halve kilo. Soms zal dat voordelig uitvallen, soms nadelig. Wij weten echter met 100 procent zekerheid dat het correct en volgens de juiste Europese normen werkt. Nogmaals, wij worden ook gecontroleerd. Maar elke inwoner kan bij ons alle nodige toelichting krijgen over het weegsysteem.”